Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Aralık gece saatlerinde IŞİD’e yönelik il merkezine bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çıkan çatışma sonucu üç polisin hayatını kaybettiği sekiz polis ve bir bekçinin yaralandığı açıklandı.

'IŞİD’İN MARMARA SORUMLUSU' HANGİ GEREKÇEYLE SERBEST BIRAKILMIŞTIR?'

Olayların ardından Cumhuriyet Halk Partisi Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, konuya ilişkin birçok soru önergesi verdi.

TRT Haber’in 24 Mayıs 2023’te “IŞİD’in Marmara sorumlusu” olarak yakalandığını duyurduğu Bilal Özbuğday’ın serbest bırakıldığı, “Takva” adlı dergide yazılar yazdığı ve aynı isimli YouTube kanalında hutbeler verdiği ortaya çıktı. Gökçen, "TRT Haber tarafından “IŞİD’in Marmara sorumlusu” olarak duyurulan Bilal Özbuğday hangi gerekçeyle serbest bırakılmıştır? Bu şahıs hakkında verilen tahliye kararını hangi mahkeme vermiştir?" sorusunu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a iletti.

GÖKÇEN'DEN TUNÇ'A IŞİD SORULARI

Gökçen'in soru önergesi ise şu şekilde oldu;

1. TRT Haber tarafından “IŞİD’in Marmara sorumlusu” olarak duyurulan Bilal Özbuğday hangi gerekçeyle serbest bırakılmıştır? Bu şahıs hakkında verilen tahliye kararını hangi mahkeme vermiştir?

2. Bilal Özbuğday’ın yazılar yayımladığı dergi ve YouTube kanalı üzerinden yaptığı yayınlar hakkında herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?

3. Siyasetçilerin ve gazetecilerin sosyal medya paylaşımları yasaklanırken terör örgütü üyeleri sosyal medyada nasıl serbestçe örgütlenebilmektedir?

4. Son iki yıl içerisinde kaç gazeteci, siyasetçi ve yurttaşın sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir? Kaç kişi hakkında sosyal medya paylaşımı yüzünden soruşturma başlatılmış bu kapsamda kaç kişi tutuklanmıştır?

5. Bu erişim engellerinin kaçında “milli güvenlik” veya “kamu düzeni” gerekçesi kullanılmıştır?

6. Terör propagandası ile ifade özgürlüğü kapsamındaki paylaşımlar arasında ayrım hangi kriterlere göre yapılmaktadır?

7. Seçilmiş belediye başkanlarının görüntüleri yasaklanırken, gazetecilerin X hesapları erişime kapatılırken ve muhalif platformlar bütünüyle engellenirken; terör örgütüyle bağlantısı kamuoyuna açıklanmış kişilerin dijital mecralarda serbestçe faaliyet göstermesi hangi hukuk ve güvenlik anlayışıyla açıklanmaktadır? Bu yasaklar Anayasa’da güvence altına alınan ifade özgürlüğü ve seçilme hakkının açık ihlali değil midir?

8. Terörle mücadele adı altında muhalefeti baskı altına alan; ancak radikal ve şiddet yanlısı yapıları fiilen serbest bırakan bu yaklaşım, kamu güvenliğini mi yoksa siyasal iktidarı mı korumayı amaçlamaktadır?