CHP'li Murat Emir, Bahçeli'nin grup toplantısında Öcalan için yaptığı statü tanımını ve mutlak butlak butlan çıkışını değerlendirdi.
Emir'in açıklamaları şöyle:
ÖCALAN'A STATÜ
"Biz komisyon sürecinde de, komisyona otururken de, raporumuzu yazarken de ve bugün de, 'Komisyon raporu rafta kalmasın, sözde kalmasın, gelin hem barışı sağlayacak hem de demokratikleşmeyi sağlayacak adımları hep birlikte atalım' derken tutarlılık içerisindeyiz. Türkiye'nin bu sorunlarının aşılması gerektiği noktasında durduğumuz yerde duruyoruz."
MUTLAK BUTLAN
MHP Genel Başkanı Feti Yıldız'ın CHP'nin "mutlak butlan" davasına ilişkin açıklamasına dair de sorulan soruyu yanıtlandıran Emir, şu değerlendirmeyi yaptı:
Artık Türkiye'de yargının bağımsız olmadığı, yargının sarayın talimatı ile iş gördüğü konusunda en ufak bir tereddüt yok. AKP'li yazarlar, yandaş medya, Cumhur İttifakı'nın parçaları... 'Kimse hakimler bağımsız karar verecekler, ona göre hukuk tecelli edecek' demiyor. Herkes 'Hangi karar verilirse hangi sonuç doğar, dolayısıyla saray nasıl bir yol izlemeli?' diye konuşuyor. Yani beyefendiye gidip 'Ya şu CHP'yi parçalasak, bölsek, operasyon yapsak ne iyi olur' diyenler var. Bir de, 'Yapmayalım, bu bütün sistemi çökertir, biz de bunun altında kalırız, Türkiye demokrasisi bunun altında kalır' diyen siyaset bilen kadrolar var diye konuşuluyor. Ama kimse mahkemenin bağımsız karar vereceğini zaten söylemiyor. Dolayısıyla Türkiye'de yargı birazcık bağımsız olsaydı böyle bir dava zaten olmazdı. Türkiye, çok partili siyasi rejime geçmiş ve 75 yıldır da bunu uygulayan, kırık dökük demokrasisini onarmaya çalışan ama demokrasiyi mutlaka yaşama geçirmesi gereken bir ülke. Bütün sorunlarımızın altında demokrasi ve adalet açığımız yatıyor. Dolayısıyla çok partili siyasi yaşamı böylesine bitirecek, iktidar partisinin yenemeyeceği birinci partiye, 'Ben bunların başkanlarını, yönetimini değiştireyim de daha önceden daha kolay yendiğim kadrolar gelsin, bunun üzerinden yarış yapmış gibi olalım, iktidarımıza sahip çıkalım' diyorsa, bu Türkiye'de çok partili siyasi rejimin bitmesi anlamına gelir. Dolayısıyla bu MHP'nin de sorunudur, diğer siyasi partilerin de sorunudur, AKP'nin de sorunudur. Hepimizin siyaset yaptığı zemin demokratik, çok partili siyasi yaşamdır. Dolayısıyla bizi sandıkta yenmeleri gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegelerle seçilmiş yönetimini yenmeleri gerekiyor.