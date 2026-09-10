Kaynak: Haber Merkezi

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, siyasi yolculuğuna yeni partisinde devam etme kararının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Göreve geldiği günden bu yana önceliğinin Foça olduğunu vurgulayan Fıçı, şahsi bir siyasi ikbal ya da kariyer hesabıyla hareket etmediğini belirtti. Belediye Başkanı Fıçı, parti değişikliğinin ardından da ayrım gözetmeksizin bütün Foçalıların belediye başkanı olmaya devam edeceğini ifade etti.

"KALBİMDE VE AKLIMDA YALNIZCA FOÇA VAR"

Göreve geldiği ilk andan itibaren tek önceliğinin Foça olduğunu belirten Saniye Bora Fıçı, kendisine verilen emanete layık olmak için çalıştığını söyledi.

Fıçı açıklamasında, "Göreve geldiğim ilk andan itibaren kalbimde ve aklımda yalnızca tek bir öncelik yer aldı: Foça. Bana bu onurlu emaneti teslim eden hemşehrilerimin güvenine layık olmak, kentimizin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve Foça'nın yarınlarını güçlendirmek yegane çalışma gayem oldu. Şahsi bir siyasi ikbal ya da kariyer hesabı gütmeksizin, yalnızca memleket sevdasıyla hareket ettim." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'YE GEÇME KARARININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Belediyeciliğin siyasi sınırların ve kutuplaşmaların ötesine geçmesi gerektiğini belirten Fıçı, Foça'nın potansiyeline ulaşabilmesi için cesur adımlar atılması gerektiğini savundu.

Fıçı, "Foça'mızın gerçek potansiyeline kavuşması, kabuğunu kırması ve hak ettiği değere ulaşması bazen büyük bir cesaret gerektirir. Bizler de Foça için bu cesur adımları atmaktan asla çekinmeyeceğiz." dedi.

Belediyecilik anlayışına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Fıçı, tüm kurumlarla diyalog kurulması ve kentin geleceğinin her platformda savunulması gerektiğini dile getirdi.

"SİYASİ YOLCULUĞUMU AK PARTİ ÇATISI ALTINDA SÜRDÜRECEĞİM"

Parti değişikliğinin gerekçesine ilişkin konuşan Fıçı, "Belediyecilik; siyasi sınırların ve kutuplaşmaların ötesine geçerek tüm kurumlarla samimi bir diyalog kurmayı, kentin geleceğini her platformda kararlılıkla savunmayı gerektirir. Kentimizin ortak aklını, hizmet üretme iradesini ve çalışma kararlılığını daha güçlü kılmak adına; siyasi yolculuğumu bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında sürdürme kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Fıçı, Foça için planladıkları çalışmaları ve hedefleri Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktardığını da belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Fıçı, "Foça'mız için düşündüğümüz çalışmaları, hayalleri ve hedefleri kendilerine aktardığım ilk andan itibaren bizlere samimiyetle kulak veren, destek ve ilgilerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." dedi.

ESKİ YOL ARKADAŞLARINA DA MESAJ VERDİ

Saniye Bora Fıçı, AK Parti'ye katılma kararının geçmişte birlikte siyaset yaptığı isimlere mesafe koyduğu anlamına gelmediğini özellikle vurguladı.

Bugüne kadar Foça için çalışan herkesin emeğinin değerli olduğunu ifade eden Fıçı, sandıkta farklı tercihlerde bulunan vatandaşlara da mesaj verdi.

Fıçı, "Bu karar, geçmiş emeğe ya da birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşlarımıza bir mesafe koyma adımı asla değildir. Bugüne kadar kentimiz için ter döken herkesin emeği kıymetlidir; sandıkta iradesini ortaya koyan her bir Foçalının tercihi başımın tacıdır." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN FOÇALILARIN BELEDİYE BAŞKANIYIM"

Parti değişikliğinin ardından görev anlayışının değişmeyeceğinin altını çizen Saniye Bora Fıçı, hiçbir ayrım gözetmeden çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Fıçı, "Çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki: Dün olduğu gibi bugün de, yarın da hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün Foçalıların Belediye Başkanıyım. Kapımız da gönlümüz de tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açıktır." dedi.

"ÖTEKİLEŞTİRME DEĞİL, FOÇA'DA BİRLEŞMEK VARDIR"

Fıçı, açıklamasının devamında yapıcı görüş ve eleştirilere açık olacağını belirterek belediye çalışmalarında sahaya ve icraata odaklanacağını vurguladı.

Foça Belediye Başkanı, "Bizim anlayışımızda ötekileştirme değil, ortak paydamız olan Foça'da birleşmek vardır. Demokratik bir olgunlukla yapılacak her türlü yapıcı görüşü ve eleştiriyi saygıyla karşılıyorum. Ancak benim asıl odaklanacağım yer; sokakta hemşehrilerime dokunan, sorunları sahada çözen samimi ve icraatçı belediyecilik olacaktır." ifadelerini kullandı.

Fıçı, açıklamasını, "Tüm enerjimi, zamanımı ve sevgimi güzel Foça'mıza adamaya aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğim." sözleriyle tamamladı.