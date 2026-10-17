Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP'den ayrılmasının ardından YENİ Parti'ye katılma kararı aldı. Yaklaşık iki haftadır görevini bağımsız sürdüren Kotan, YENİ Parti'ye üye oldu.
Cem Kotan, 1 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Bu kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kotan, CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuştu.
İstifasının ardından yaklaşık iki hafta boyunca bağımsız belediye başkanı olarak görevini sürdüren Cem Kotan, bugün YENİ Parti'ye katılarak parti üyeliğini gerçekleştirdi.
SALI GÜNÜ ROZET TAKILACAK
YENİ Parti'ye katılan Cem Kotan için önümüzdeki salı günü bir tören düzenlenecek. Kotan'a gerçekleştirilecek törende YENİ Parti rozeti takılacağı bildirildi.