CHP, doğa koruma alanlarının statüsünü değiştiren ve tartışmalara neden olan yasal düzenlemeye karşı hukuki süreç başlattı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 7576 sayılı Kanun'un belirli maddelerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptal edilmesi talebiyle hazırlanan dilekçeyi Anayasa Mahkemesi’ne sundu.

"MİLLİ PARKLAR TİCARİ İŞLETMEYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR"

Başvurunun ardından açıklamalarda bulunan Gökhan Günaydın, milli parkların bilimsel ve kültürel değerleriyle devlet koruması altındaki en hassas alanlar olduğunu hatırlattı. Yeni kanunla bu alanların "sıradanlaştırıldığını" savunan Günaydın "Bu düzenleme ile milli parkın içerisinde petrol ve doğal gaz arayabilir, elektrik iletim hattı geçirebilir, lokanta ve turistik tesisler yapabilirsiniz. Milli parkta yasaya aykırı bir bina tespit edildiğinde, bakanlık burayı yıkıp eski haline getirmek yerine kendi kullanabiliyor. Milli parklar adeta birer ticari işletmeye dönüştürülüyor." eleştirisinde bulundu.

"OTEL VE RESTORAN YAPILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Doğanın korunması ile ziyarete açılması arasındaki dengenin bozulduğunu vurgulayan Günaydın, milli parkların otel ve restoranlarla donatılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Süreci hem komisyon hem de Genel Kurul aşamasında takip ettiklerini ancak uyarılarının dikkate alınmadığını ifade eden Günaydın, biyolojik çeşitliliğin korunması için AYM’nin müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

AYM’YE "GÖREVİNİZİ YAPIN" ÇAĞRISI

CHP’nin doğayı ve hayvanları koruma misyonuyla hareket ettiğini belirten Günaydın, açıklamasını "Anayasa Mahkemesi’nden, milli parklara yönelik bu saldırıyı durduracak bir karar bekliyoruz. Yüksek mahkemeyi, bu alanları korumak adına göreve davet ediyoruz." diyerek tamamladı.

Anayasa Mahkemesi’nin başvuruyu önümüzdeki günlerde gündeme alması bekleniyor.