CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kamu çalışanları ve emeklilerin derinleşen geçim krizine karşı korunması amacıyla TBMM’ye kanun teklifi sundu. Teklifte, kamu çalışanlarına yıllık 15 bin TL giyecek yardımı, kamu çalışanları ve emeklilere ise kış aylarını kapsayan 20 bin TL yakacak ve enerji desteği öngörülüyor.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kamu çalışanları ve emeklilerin derinleşen geçim krizine karşı korunması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, giyecek yardımı ile yakacak ve enerji desteğini içeren bir kanun teklifi sundu.

Teklif; kamu çalışanlarına her yıl ocak ayında bir kez olmak üzere 15 bin lira giyecek yardımı, kamu çalışanları ve emeklilere ise Kasım-Aralık-Ocak-Şubat aylarını kapsayacak şekilde yılda 20 bin TL yakacak ve enerji desteği sağlanmasını öngörüyor.

Kanun teklifinin gerekçesinde, Türkiye’de yaşanan geçim krizinin sabit gelirli kesimleri derinden etkilediğine dikkat çeken CHP’li Kılıç, açlık sınırının 29.828 TL, yoksulluk sınırının ise 97.159 TL seviyesine yükseldiğini; en düşük emekli aylığının 16.881 TL’de kaldığını hatırlattı.

“EMEKLİLİK YENİDEN ÇALIŞMA MECBURİYETİNE DÖNÜŞTÜ”

CHP'li Kılıç, yaptığı açıklamada, Türkiye’de yaklaşık 16 milyon emekli bulunduğunu, ortalama emekli aylığının 17 bin TL civarında seyrettiğini, bu gelirle kira, fatura ve temel gıda harcamalarının dahi karşılanamadığını vurguladı.

Düşük emekli aylıkları nedeniyle milyonlarca emeklinin yeniden çalışmak zorunda kaldığını ifade eden CHP’li Kılıç, “2002 yılında yüzde 36,6 olan çalışan veya iş arayan emeklilerin oranı, Aralık 2024 itibarıyla yüzde 65,7’ye yükselmiştir. Bu tablo, emeklilerin tercihten değil, zorunluluktan çalıştığını açıkça göstermektedir” dedi.

Sevda Erdan Kılıç, kamu görevlilerinin önemli bir bölümünün yoksulluk sınırının çok altında gelirle yaşamını sürdürmeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

“Ortalama kamu personeli maaşları; kira, elektrik, doğalgaz, su, ulaşım ve temel gıda harcamaları karşısında hızla erimekte; kamu çalışanları her ay maaşını hangi zorunlu giderine yettireceğini hesaplamak zorunda bırakılmaktadır. Artan hayat pahalığı artık geçici değil, kalıcı bir yoksullaşma sürecine dönüşmüştür.”

Kamu personelinin yalnızca barınma ve fatura giderleriyle değil, mesleğin gereği olan zorunlu harcamalarla da karşı karşıya olduğunu vurgulayan Kılıç, giyeceğin kamu çalışanı için bir tercih değil, kamusal hizmetin gereği olan zorunlu bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Emekli gelirlerindeki erimenin yalnızca enflasyonla açıklanamayacağına da dikkat çeken Kılıç, "Bütçe görüşmelerinde verdiğimiz önergeler reddedilse de bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğum kanun teklifiyle; kamu çalışanlarına yılda bir kez ocak ayında 15 bin lira giyecek yardımı, kamu çalışanları ve emeklilere 20 bin lira yakacak desteği sağlanmasını öneriyorum. Bu bir lütuf değil, emeğin karşılığıdır. Bu bir sosyal yardım değil, sosyal devletin anayasal görevidir" ifadelerini kullandı.

“KAYNAK NEREDE?” SORUSUNA YANIT

Teklifin finansmanına ilişkin yaşanabilecek tartışmalara da yanıt veren CHP’li Sevda Erdan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

“Kaynak nerede?” diye soranlara açıkça söylüyorum: Kaynak, bir günde 58 milyon lira harcanan saray bütçesindedir. Kaynak, örtülü ödenekte nereye gittiği bilinmeyen milyarlardadır. Kaynak, 5’li çetelere verilen garanti ödemelerindedir. Kaynak, vergi aflarıyla silinen patron borçlarındadır. Kaynak, faize aktarılan trilyonlardadır. Bu ülkede kaynak yok değil, kaynak bir avuç azınlık için vardır. Emekliye, işçiye, memura gelince ‘para yok’ denmektedir. Isınmak lüks değildir. Giyinmek lüks değildir. İnsanca yaşamak lüks değildir. Saraylar sıcak, halk donuyorsa; ışıklar yukarıda yanıyor, aşağıda karanlıksa; bu bütçe halkın değil, sermayenin bütçesidir. Biz emeğin tarafındayız. Biz halkın tarafındayız. Ve bu düzen değişene kadar susmayacağız."