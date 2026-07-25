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Kaynak: Haber Merkezi

CHP’de 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa getirilmesinden sonra başlayan tartışmalar YENİ Parti’nin kurulmasıyla sonuçlandı.

CHP’nin son seçilmiş Genel Başkanı olan Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili dün CHP’den istifa ederek YENİ Parti’yi kurdu.

Parti kurulur kurulmaz ana muhalefet konumuna yükseldi. CHP ise 44 milletvekiliyle Meclis’te 5’inci sıraya geriledi.

CHP'DEN YENİ PARTİ'YE 10 VEKİL KATILACAK İDDİASI

AKP yandaşı gazeteci Sinan Burhan’ın iddiasına göre CHP’den istifa edip YENİ Parti’ye katılanların sayısı artacak.

Burhan şunları söyledi:

“Özgür Özel, CHP içinde 10 vekil daha bırakmış. 5 tanesi 30 Ağustos'ta, 5 tanesi 1 Ekim'de YENİ Parti'ye geçecekmiş.”