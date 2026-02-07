YENİÇAĞ / Sıcak analiz - Ahmet TAKAN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Suriye'de terör örgütü PKK/SDG’ye karşı yapılan operasyonları kaygıyla izlediğini söylemiş, Ayn el Arap'ta 'ciddi bir insani dram yaşandığını' öne sürüp, "Kobani meselesi bizim açımızdan bir vicdan ve onur meselesidir" demişti. Bu konuşmanın ardından CHP'li Tanju Özcan, sosyal medya hesabından Tanrıkulu'yu hedef alan bir paylaşımda bulundu.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok boş konuşuyorsun" ifadelerine yer verirken, paylaşımına eklediği "TR705" kodu ile hem dikkatleri hem de şimşekleri üzerine çekti çekti.

Sezgin Tanrıkulu'nun 'TR705' koduyla ABD istihbaratına bağlı olduğu, daha önce "Gölge CIA" olarak bilinen Stratfor belgelerinde yer aldığı ve "TR 705" kodunu taşıdığı ifade edilerek, Wikileaks'te bugüne kadar gündeme gelmeyen ABD'ye ait resmi belgelerin bulunduğu iddia edilmişti.

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir süredir partisinin Suriye ve “çözüm süreci” politikalarına ters düşen açıklama ve paylaşımlarıyla da dikkat çekiyordu. Özcan’ın son olarak “TR 705” kodunu kullanarak yaptığı paylaşım sadece sosyal medyayı karıştırmadı, CHP’de de yer yerinden oynadı… “Ana muhalefet partisi” içinde bazı kesimler, Tanju Özcan’ı “partiden atılacağını bildiği için şov yapıyor” diye suçlarken, uzun bir süredir siyaset kulislerinde dillendirilen “birkaç CHP’li Ankara ilçe belediye başkanının AKP’ye geçeceği “ iddialarının gerçekleşmesine ramak kaldığı bir anda Özgür Özel’in Tanju Özcan’ı partiden kovamayacağı ileri sürülüyor.

CHP’de akil adamların üst üste gelen krizler üzerine yaptığı değerlendirmeleri ise şöyle özetleyebilirim;

“CHP’de şu anda ideolojik bir çatışma yok. Kemal Kılıçdaroğlu’nun evlatları arasında bir kavga var. Kılıçdaroğlu döneminde başlayan ülkücü ile ülkücü, muhafazakar ile muhafazakar, bir başkasıyla birlikte bir başkası olma anlayışı sürüyor. CHP oy alacağım, kitle partisi olacağım diyerek kendi altı okundan uzaklaştı. CHP, kitle partisi olma umuduyla arkasındaki kitleyi tutarak büyüme yerine pragmatik bir tavır takındı, böylelikle kimseye hiçbir şey söyleyemez hale geldi. CHP, Belediye partisi oldu. Belediye başkanı bunları yapar ve halktan destek alır. Laiklik, milliyetçilik, ulus devlet gibi kavramları savunmak zorunda değildir. Her yerden oy almak için bu söylemleri kullanır. Ancak genel başkan olursa bu söylemleri savunmak zorunda kalır. Belediye siyasetini genel siyasete taşımak gibi bir yanlış içinde genel merkez.

İkinci ve en büyük hataları, yeni sistemi anlayamamış olmaları. 50 artı 1 ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini CHP anlamadı. Kulağımıza gelenlere göre; Özgür Özel ‘cumhurbaşkanı olursam siyasi hayatım biter’ ifadelerini kullanmış birkaç defa arkadaşlarının yanında. Deniz Baykal gibi, Bahçeli gibi, ölene kadar genel başkan olarak kalmak istiyor. CHP Genel başkanı CHP’yi yönetmeye talip ama Türkiye’yi yönetmeye talip değil.

Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nun ‘Yeni CHP’sine sahip çıkmak istiyor. Anlatılan anekdota göre, genel merkezde yanına giden geçler ‘Kemalist’iz’ deyince, ‘bizim her görüşe saygımız var’ cevabını vermiş. CHP Genel Başkanı bunu söyler mi? Genel merkez yönetiminin bu anlamda çok çelişkisi var. Oysa, 50 artı 1 modeline uygun bir örgütlenme CHP’ye büyük bir dinamizm getirirdi.

CHP genel merkezinin etnisiteye bağlı milliyetçiliği bırakıp -Türk seçmeninin büyük kesiminin kendini milliyetçi gördüğünü unutmadan- gelecek tasavvuru olan bir milliyetçilik ufku çizmesi gerekiyor.

Tanju Özcan, Muharrem İnce ve Deniz Baykal’dan sonra oluşan ulusalcı boşluğu doldurup potansiyel genel başkan adayı olmak amacında. Kendisi ülkü ocakları kökenli, bu hep söylenir. İlk hedefi bu. Daha büyük hedefi, Ankara Büyükşehir belediye başkanı olmak. Bunun dışına çıkamaz. Parti içi muhalefetin sesi olması konjonktür ile doğru orantılı.”