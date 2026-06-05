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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan sarsıcı hukuki gelişmelerin ardından yönetim kademesi yeniden şekilleniyor. 38. Olağan Kurultay hakkında mahkeme tarafından verilen 'mutlak butlan' (iptal) kararının ardından yasal olarak yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin yeni dönem iletişim stratejilerini yönetecek ismi belirledi.

Kılıçdaroğlu, bu kritik geçiş sürecinde medya ve kamuoyu ilişkilerini yürütmek üzere İletişim Koordinatörlüğü görevine Dr. Ali Haydar Fırat'ı atadı.

MEDYA VE ÖRGÜT İLETİŞİMİ YENİDEN YAPILANIYOR

Gerçekleşen bu önemli atamayla birlikte, Ali Haydar Fırat'ın üstleneceği sorumlulukların çerçevesi de netleşti. Yapılan resmi görevlendirmeye göre Fırat; CHP'nin geleneksel medya ilişkileri, sosyal medya yönetimi ve genel iletişim politikalarının çok daha etkin, koordineli ve kurumsal bir zeminde yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olacak.

Siyasi kulislerde, yaşanan olağanüstü hukuki süreçler ve kurultay iptali sonrasında parti tabanında oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemenin hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.

GENEL MERKEZ İLE ÖRGÜTLER ARASINDA KÖPRÜ OLACAK

Ali Haydar Fırat'ın öncelikli hedeflerinden birinin, genel merkez ile il ve ilçe örgütleri arasında sağlıklı, şeffaf ve kesintisiz bir iletişim ağı kurmak olduğu aktarıldı.

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi, yeni dönemde parti içi bütünlüğü hızla sağlama, kamuoyuna yönelik siyasi mesajları tek bir merkezden ve güçlü bir şekilde sunma stratejisi olarak değerlendiriliyor. Yeni iletişim modelinin önümüzdeki günlerde uygulamaya konulacağı bildirildi.