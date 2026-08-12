CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Sarı, CHP'nin il ve ilçe örgütlerindeki atama sürecine ilişkin açıklamalarda bulunarak, kongre takviminin eylül ayında ilan edileceğini söyledi.

CHP Sözcüsü Sarı, yönetim boşluğu bulunan 8 ilin 5'ine atama yapıldığını, 3 il için ise ilgili birimlere yetki verildiğini açıkladı. Buna göre Bolu'ya Ersan Türkoğlu, Gümüşhane'ye Rıdvan Eryılmaz, Hatay'a Derya Altınay, Sakarya'ya Songül Bulut ve Tokat'a Ender Ergün atandı.

Kalan 3 ilde de önümüzdeki günlerde yeni bir MYK kararı beklenmeden atamaların yapılacağını belirten Sarı, böylece CHP'nin tüm illerinde yönetimlerin oluşturulmuş olacağını ifade etti.

8 İLDE YÖNETİM BOŞLUĞU GİDERİLDİ

Sarı, il yönetimlerinin oluşturulmasının ardından il başkanları toplantısının da yapılacağını ifade ederek, şunları söyledi,

"Bizim 8 ilimizde yönetim boşluğumuz vardı. Daha doğrusu il yönetimlerimiz yoktu. Daha önceden istifa eden arkadaşlarımız oldular ve bunun yerine atamalar yaptık bugün. 5 ilimizde atama yaptık. 3 ilimizde de yetki verdik. MHK olarak ilgili birime yetki vermiş bulunuyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de bir MHK kararı beklenmeksizin geri kalan 3 ilimizde de atama gerçekleştirilecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün illerinde yönetimler oluşturulmuş olacak.

Bugün için aldığımız kararlar doğrultusunda atadığımız, 5 ilde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ve illeri şunlar. Bolu iline Ersan Türkoğlu arkadaşımızı, Gümüşhane için Rıdvan Eryılmaz arkadaşımızı, Hatay için Derya Altınay arkadaşımızı, Sakarya için Songül Bulut arkadaşımızı ve Tokat için de Ender Ergün arkadaşımızı atamış bulunuyoruz. Böylece yetki verdiğimiz 3 ille beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin il atamalarıyla ilgili süreci tamamlanmış oluyor. Ve ben henüz MYK'dan çıkarken o konuyla ilgili bir karar alınıyordu ama henüz ben ona yetişemedim. Muhtemelen gidince öğreniriz ya da kamuoyuyla paylaşılır.

İL BAŞKANLARI TOPLANTISI GELECEK HAFTA

Bu il düzenlemelerimiz tamamlandığına göre, başta söylediğimiz il başkanları toplantımızı da yapabilir hale geleceğiz. Kuvvetle muhtemel önümüzdeki hafta bir il başkanları toplantısı yaparak atadığımız bütün bu il başkanlarıyla beraber genel değerlendirmeler yapacağız.

KONGRE TAKVİMİ EYLÜLDE AÇIKLANACAK

Elbette il başkanlarının atanmış olması, örgütsel düzenlemelerin sonu olduğu anlamına gelmiyor. Sonuna geldiğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü bu illerle beraber bu il yönetimleriyle ortak bir biçimde ilçelere ilişkin düzenlemeler de yapılıyor. Bir yandan peyderpey başladı, yapılacak. Ağustos ayının sonuna geldiğimizde bunlar da tamamlanmış olacak. Ve yine kuvvetle muhtemel eylül ayının başlarında biz kongre takvimini, kongreler takvimini ilan ediyor olacağız. Onu da önümüzdeki hafta tam gün olarak belki sizinle paylaşma fırsatım olur.

'10-15 GÜN İÇERİSİNDE BÜTÜN NETLİKLERİ GÖRECEĞİZ'

Dolayısıyla biz başta söz verdiğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine ve kamuoyuna, bir olağanüstü kurultay yapamadığımız yerde en azından mahkemenin vereceği kararı beklerken parti içi yarışların ve parti içi değerlendirmelerin önünü kapatmamak için kongreleri başlatalım iradesine uygun olarak ve en geç eylül ayında da kongre takvimlerini ilan edelim, kongrenin resmi başlangıçlarını yapalım iradesine uygun olarak hareket ediyoruz. Dolayısıyla 10-15 gün içerisinde bu konuyla ilgili bütün netlikleri görme şansımız olur.

İSTANBUL'DA 14 İLÇEDE BAŞKAN BELİRLENDİ

Öte yandan arkadaşlar, genelde illerimizin ilçeleriyle ilgili değerlendirmelerimizi, aldığımız kararları ayrıntılı kararlar olarak görüp sizlerle paylaşmama eğilimi içindeyiz ama İstanbul'la ilişkin biliyorsunuz, özel bir ilgi var ve İstanbul'da özel bir beklenti oluşuyor. O yüzden biz geçen hafta İstanbul ilçelerine ilişkin yapmış olduğumuz atamaları da, yarım bıraktığımız, eksik bıraktığımız ilçelerimize ilişkin değerlendirmeleri de yaptık. Bu değerlendirmeleri de yine sizinle paylaşalım. Yaklaşık 14 tane ilçemizde ilçe başkanı belirlemiş bulunuyoruz. Bu ilçeler Avcılar ilçesi, Bağcılar ilçesi, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Silivri, Sultangazi.

KALAN İLÇELER İÇİN DE YETKİ VERİLDİ

Geri kalan ilçelerle ilgili, ki 4 ya da 5 ilçe sanıyorum, geri kalan ilçelerle ilgili de biz yetkili ilgili birime yetki vermiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bunun için herhangi bir MYK kararına gerek olmaksızın önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni değerlendirmelerle İstanbul ilçelerini tamamlamış olacağız. Yani hem illerimizi hem İstanbul'la ilgili ilçelerimizi tamamlamış oluyoruz. Dolayısıyla örgütsel düzenlemelerimizin de sonuna gelmiş oluyoruz.

'CHP KONGRE SÜREÇLERİNE HAZIR HALE GELECEK'

Artık bu aşamadan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yetkili organlarını örgütsel düzeyde toplayarak kongre süreçlerine hazır hale geldiğini görmüş olacağız."