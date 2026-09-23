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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partinin yerel yönetimlerdeki son durumunu açıkladı. Seçilmiş 6 bin 517 belediye meclis üyesinden yalnızca 2 bin 453'ünün kaldığını belirten Sarı, istifa edenlerin AKP, YENİ Parti ve bağımsızlara dağıldığını duyurdu.

416 belediye başkanından 122'sinin partide kaldığını belirten Sarı, toplam 790 bin üyenin CHP'den istifa ettiğini belirtti.

Mahkeme kararıyla CHP'nin başına getirilen mutlak butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kongre sürecinin takvim doğrultusunda sürdüğünü savunan Sarı, CHP'li belediyeler ile parti üye sayısındaki değişime ilişkin verileri paylaştı.

BELEDİYE BAŞKANI SAYISI 122'YE DÜŞTÜ

Sarı, seçimlerin ardından belediyelere yönelik operasyonlar ve YENİ Parti'nin kurulması nedeniyle CHP'li belediyelerin sayısında değişiklik yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"416 belediye başkanımızdan bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan belediye sayısı 122'dir. Onların 7'si büyükşehir, 1'i il belediyesidir, 101'i ilçe belediyesidir, 13'ü de belde belediyesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp AKP'ye geçen belediye başkanı sayısı da 38'dir. Bu 38 belediyenin 2'si büyükşehir, 1'i il belediyesi, 32'si ilçe belediyesi, 3'ü de belde belediyesidir. Elimizdeki verilere göre istifa edip YENİ Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı ise 173'tür."

Belediye meclis üyelerindeki değişime de değinen Sarı, 6 bin 517 belediye meclis üyesinden 2 bin 453'ünün kaldığını belirtti. Sarı, partiden ayrılan üyelerin bir bölümünün bağımsız kaldığını, diğerlerinin ise AKP ve YENİ Parti'ye geçtiğini ifade etti.

790 BİN ÜYE İSTİFA ETTİ

Partideki üye kaybına ilişkin rakamları da paylaşan Sarı, bugüne kadar 790 bin kişinin CHP'den istifa ettiğini öne sürdü. Bu kişilerin bir bölümünün başka bir partiye üye olmadığını belirten Sarı, İstanbul İl Başkanlığı'na kimin atanacağının yarın gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında görüşüleceğini söyledi.

"2028'E SARKAN SEÇİMİ ERKEN SEÇİM KABUL ETMEYİZ"

Erken seçim tartışmalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Sarı, 2027 yılında bir seçim beklediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2027 yılının bir yerinde Türkiye'nin seçime gideceğini, bu seçimin 2028'e kalmayacağını düşünüyorum. 2028'in içine taşan herhangi bir seçimi erken seçim olarak kabul etmiyoruz. Dolayısıyla seçime çok kısa bir süre kala yapılacak bir seçimi 'Bu da erken seçimdir' denilerek desteklememiz mümkün değil. Anayasayı yorumlayarak 'Seçimlerden bir hafta önceki pazar bile karar alındığı sürece erken seçimdir' demek vatandaşı kandırmak olur. Bunu asla kabul etmeyeceğiz."