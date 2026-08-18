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Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) uyuşturucu testi yapılan İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

NUMUNELERDE UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında her iki isimden alınan numunelerde uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin dosyaya eklendiği ve sürecin savcılık tarafından takip edildiği bildirildi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin netlik kazanması bekleniyor.