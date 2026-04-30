NE OLMUŞTU?

27 Mart'ta gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sekiz kişiyle birlikte 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Yalım'ı görevden uzaklaştırdı.

CHP ise rüşvet operasyonunda Ankara'da bir otel odasında gözaltına alındığı sırada bir kadınla birlikte görüntüleri basına sızdırılan Yalım'ın üyeliğini askıya almış ve disiplin süreci başlatmıştı.

Özkan Yalım'ın durumu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplanan CHP MYK'da 30 Mart'ta görüşülmüş ve Özkan'ın dinlenmesinin ardından disiplin sürecinin başlatılmasını kararlaştırılmıştı.

Toplantı sonrasında alınan kararı Parti Sözcüsü Zeynel Emre açıklarken, Yalım'ın durumunu soruşturmanın hukuki yönü, suçlamalar ve etik açıdan olmak üzere ikiye ayırarak incelediklerini söylemişti.

Operasyonda kolluk kuvvetlerinin yaka kamerasının asıl amacının olası bir "kötü muamele veya işkenceye yönelik suçlamalara karşı delil sağlamak" için kullanıldığına işaret eden Emre, bu görüntülerin basına servis edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

Özkan Yalım'ın bir yıldır boşanma sürecinde olduğunu belirten Emre, "Maalesef belediye başkanımızın hiyerarşik olarak belediye yönetimi içinde bulunan bir kimseyle, arada da öyle bir yaş farkı varken, özel yaşam da olsa biz bunu tasvip etmiyoruz" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bu görüntüler nedeniyle üzüntülerini dile getirdiğini anımsatan Emre, parti olarak aldıkları kararları şöyle açıklamıştı:

"Biz de MYK Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini; bütün bilgi ve belgelerin incelenmesini; Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi konusunda oy birliğiyle karar aldık"

ÖZEL, ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın gözaltına alınma biçimi ve Ankara'da bir otelde bir kadınla birlikte gözaltına alınma görüntülerinin sızdırılması CHP içinde de tartışma yaratmıştı.

Bazı CHP'liler bu görüntüleri "itibar suikastı, özel yaşamın ihlali" olarak nitelendirerek tepki göstermişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de görüntülerin basına servis edilmesine tepki göstermiş ve şunları söylemişti:

"Bugün basılan o tüm paçavraları basanlar utanmaz, bastıranlar utanmaz. Ama ben milletimden utandım o görüntüler adına. Ben özür diliyorum milletimden.

Bu rezillikler olduğu için ve maalesef bu kadar kirli bir savaşta bunlara bu rezilliği yapacak bir alan açtığımız için büyük sıkıntı içindeyim"

"Pazartesi günü.

CHP, Parti Meclisi’ni topladı. Toplantı yaklaşık yedi saat sürdü.

Ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri toplantıya devam etti.

Peki toplantıda ne konuşuldu?

Öğrendiğime göre iki-üç başlık konusu dikkat çekici.

Bunlardan birincisi Uşak.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel görüntüleri ve üzerine Yüksek Disiplin Kurulu’na verilmesinin ardından bu konu CHP PM’de de gündeme geldi. Bazı PM üyelerinin, 'Uşak’ta sokağa çıkamıyoruz' cümlesini kurduğu belirtildi. Özgür Özel’in de Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’yı ve Gençlik Kolları Başkanı’nı Uşak konusunda görevlendirdiği ve orada saha çalışması yapılmasını istediği ifade edildi.

Uşak 'skandalı' sadece PM’de değil sonrasında devam eden MYK’da da konuşuldu. Her hafta iller bazında rapor veren CHP Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’in Uşak’ta üye sayı azaldığına dair bir sunum yaptığı belirtildi. Özgür Özel’in de MYK’da, Uşak’a özel ilgi gösterilmesini ve Yalım’ın yaptığının CHP’ye mal edilemeyeceği anlatılmasını istediği öğrenildi.

Burada araya girmekte fayda var: Özkan Yalım’ın ilk görüntüleri çıktığında 'ihraç mekanizmasının' devreye girmemesi ayrı bir sıkıntı yarattı CHP’de. Çünkü, Uşak’la ilgili yaşanan gelişmeden hemen sonra yapılan toplantıda çoğunluk 'ihraç edilmeli' dedi ancak süreç mayıs ayına bırakıldı"