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Kaynak: AA / DHA / ANKA

CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birecik, Eyyübiye, Halfeti ve Hilvan ilçe başkanlarının görevden alındığı ve ilçe yönetimlerinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, alınan karara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK), 10 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda, Birecik, Eyyübiye, Halfeti ve Hilvan İlçe Başkanları görevden alınmış, söz konusu ilçe yönetimleri feshedilmiştir.”

CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı, dört ilçeye ilişkin resmi görevden alma yazılarının 13 Temmuz Pazartesi günü kendilerine ulaştığını ve parti sistemine işlendiğini bildirdi.