CHP'deki 'kutlak butlan' kararıyle gelen lider değişikliği gündemdeki yerini koruyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) çalışanların mali hakları ve kurumsal hesapların yönetimine ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. Parti personelinin maaşları ile bayram ikramiyelerinin planlandığı şekilde yatırılacağı ve bu süreçte hiçbir personelin mağduriyet yaşamayacağı belirtildi.

"ÖDEMELER DONDURULDU" İDDİALARINA YALANLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ekibinden alınan bilgilere göre, kamuoyuna yansıyan "CHP'de maaş ödemeleri donduruldu" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Ödemelerin takvime uygun olarak gerçekleştirileceği ve personelin hak kaybına uğramayacağı kaydedildi.

Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün çalışmalarını evinden sürdürmesi, bazı görüşme ve kabulleri burada gerçekleştirmesi bekleniyor.

KURUMSAL WEB SİTESİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA DEVİR SÜRECİ

CHP'nin kurumsal yönetiminde dijital adımlar da atılıyor. CHP'nin resmi internet sitesinin yönetimi Kılıçdaroğlu'nun ekibine teslim edildi. Partinin kurumsal sosyal medya hesaplarının devri için de gerekli taleplerde bulunuldu.

İŞTEN ÇIKARMA İDDİALARINA YANIT: ÇALIŞAN SAYISI 2 KATA YAKIN ARTTI

Kamuoyunda geniş yankı bulan "bazı çalışanların işten çıkartıldığı" yönündeki iddialara da açıklık getirildi.

Söz konusu dönemde partideki toplam çalışan sayısının 2 kata yakın artış gösterdiği vurgulandı. Yapılan incelemelerde, bazı personelin işe gelmediği yönünde tespitler bulunduğu ve işten çıkarmaların bu kapsamda (devamsızlık gerekçesiyle) yapılmış olabileceği değerlendirildi.