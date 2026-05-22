CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası gece boyunca Genel Merkez’de tarihi saatler yaşandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkında tedbirli “mutlak butlan” kararı vermesi siyasetin tansiyonunu bir anda yükseltti. Kararın duyulmasının ardından gözler doğrudan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne çevrildi.

CHP GENEL MERKEZİ’NDE BUTLAN KARARI NASIL KARŞILANDI?

Karar öncesi yaşanan hareketlilik dikkat çekiciydi. Ankara siyasetinde günlerdir “mutlak butlan” kulisleri konuşulurken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da uzun süredir devam eden sessizliğini bozarak yayımladığı videolu mesajla dikkatleri üzerine çekmişti. Mesaj, parti kulislerinde olası karar öncesi yeni bir sürecin işareti olarak yorumlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise normal şartlarda pazartesi günleri toplanan MYK’yı bugün öğleden sonra toplamış, kulislerde günlerdir konuşulan “mutlak butlan” ihtimaline karşı bir yol haritası hazırlanacağının sinyalini vermişti. Kararın açıklanmasının ardından ise tüm CHP milletvekilleri acil olarak Genel Merkez’e çağrıldı. Özel, MYK’yı olağanüstü topladı.

VATANDAŞLARA “GENEL MERKEZE GELİN” ÇAĞRISI YAPILDI

Kararın duyulmasıyla birlikte CHP seçmeni ve çok sayıda yurttaş akşam saatlerinden itibaren Genel Merkez’e akın etti. İlk çağrı CHP Ankara İl Başkanlığı’ndan geldi. “Acil” başlığıyla yapılan çağrıda yurttaşlar Genel Merkez önüne davet edilirken, “Omuz omuza, tek yürek; demokrasiye, dayanışmaya ve halkın iradesine sahip çıkmak için herkesi Genel Merkezimize davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. CHP üyelerine de SMS yoluyla “Genel Merkez’e gelin” çağrısı yapıldı.

ANKARA’DA YOLLAR KIRMIZIYA DÖNDÜ

Kısa süre içinde Genel Merkez çevresindeki yollar kırmızıya döndü. Trafik tamamen kilitlenirken, polis ekipleri aynı dakikalarda bina çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı; şeritler çekildi, barikatlar kuruldu. O esnada CHP’nin seçim otobüsünün de Genel Merkez binasına geldiği görüldü. Partililer, Özgür Özel’in otobüs üzerinden kalabalığa seslenmesini beklemeye başladı.

SLOGANLAR GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Gece ilerledikçe hem Genel Merkez bahçesi hem de bina içi dolup taştı. Ellerinde CHP ve Türk bayrakları bulunan kalabalık sık sık sloganlar attı. “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Hak, hukuk, adalet”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Cumhurbaşkanı İmamoğlu”, “Özgür Başkan, özgür Türkiye” sloganları gece boyunca yankılandı.

Kalabalığın hedefindeki isim ise eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ydu. “AKP’nin umudu Kılıçdaroğlu”, “Darbeci Tayyip, işbirlikçi Kemal”, “Kayyum Kemal” sloganları atıldı.

KILIÇDAROĞLU’NUN FOTOĞRAFINI İNDİRİP PARÇALADILAR

Tepkiler yalnızca sloganlarla sınırlı kalmadı. Genel Merkez girişindeki eski genel başkanların portrelerinin bulunduğu bölümde yer alan Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı bazı vatandaşlar tarafından indirilmeye çalışıldı. Genel Merkez çalışanının engelleme girişimlerine rağmen bir süre sonra duvara fırlatılan bir şemsiye ile fotoğraf çerçevesiyle birlikte yere düştü. Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı vatandaşlar tarafından parçalandı.

ÖZGÜR ÖZEL PANKARTI BİNAYA ASILDI

Bu sırada Genel Merkez binasına üzerinde Özgür Özel’in fotoğrafının yer aldığı büyük bir pankart asıldı. Kalabalık pankartı alkış ve sloganlarla karşıladı.

MYK 5 SAAT SÜRDÜ, GENEL MERKEZ’DE “BUTLAN NÖBETİ” BAŞLADI

Yaklaşık 5 saat süren olağanüstü MYK toplantısının ardından Özgür Özel kameraların karşısına geçti. MYK üyeleri ve çok sayıda milletvekili basın toplantısında Özel’e eşlik etti. Soruları da yanıtlayan Özel, sürece ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

YENİÇAĞ’IN SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Özel, YENİÇAĞ’ın, “Birkaç gündür bugün mutlak butlan kararı çıkacağına dair söylentiler dolaşıyordu. Dün de Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından bugün MYK’yı topladınız. ‘Mutlak Butlan’ kararının çıkmasını bekliyor muydunuz? Bu yönde bir duyum almış mıydınız?” sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Özel, CHP avukatlarının hafta başında istinaf mahkemesi başkanıyla görüştüğünü belirterek şunları söyledi:

“Bu hafta pazartesi günü istinaf mahkemesinin başkanına gitti avukatlarımız. ‘Bu hafta müzakere yok, karar bayramdan sonraya kaldı’ dediler. Bugün sabah yine ‘müzakere yok’ denildi. Sonra haber geldi; Sayın Erdoğan ikna edildi, mutlak butlan kararı yarın akşam sisteme yüklenecek denildi.”

Özel, kararın önceden bazı medya organlarına servis edildiğini de savunarak, “Sabah mahkeme başkanı ‘karar almadık’ diyor, öğleden sonra ‘karar yüklenebilir’ demeye başlıyor. Kararların başka yerde yazıldığı bir döneme geldik” ifadelerini kullandı.

“BİZİM SUÇUMUZ CHP’Yİ BİRİNCİ PARTİ YAPMAK”

Konuşmasının devamında kurultay sürecine değinen Özel, değişim hareketinin delegelerin vicdanıyla gerçekleştiğini belirterek, “Bu delegeyi ikna edemezsiniz dediler ama delege sokağın sesini dinledi ve değişime karar verdi” dedi.

CHP’nin 47 yıl sonra birinci parti çıkmasını hatırlatan Özel, “Bizim suçumuz partiyi birinci parti yapmak” ifadelerini kullandı. Yerel seçim başarısının ardından bazı çevrelerin bunu hazmedemediğini savunan Özel, “Birileri kurultayı kazanmamızı hazmedemedi. Siyaset üretemeyince yargı kolları kurdular” dedi.

“BIRAK MÜCADELEYİ KOLTUĞUNA OTUR DİYORLAR, OTURMAYACAĞIM”

Özel, konuşmasının dikkat çeken bölümlerinden birinde ise şu mesajı verdi:

“Bırak mücadeleyi, koltuğuna otur diyorlar. Oturmayacağım. O koltukta oturmadım, oturmam. Bu darbe bize değil, millete yapılmıştır.”

OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Gece boyunca Genel Merkez’de hareketlilik sürdü. CHP yönetiminin ve yaklaşık 20 milletvekilinin binadan ayrılmama kararı aldığı öğrenildi. Parti Meclisi üyeleri bugün Genel Merkez’e çağrılırken, milletvekilleri toplantısının yapılacağı belirtildi.

MUHALEFET PARTİLERİ DE GENEL MERKEZ’E GELDİ

Bu süreçte muhalefet partilerinden de dayanışma ziyaretleri geldi. Emek Partisi üyeleri CHP Genel Merkezi önüne kırlangıç bayraklarıyla gelirken, kalabalık onları “Kurtuluş yok tek başına” sloganlarıyla karşıladı. Halkevleri, Halkın Kurtuluş Partisi ve Emekçi Hareket Partisi de destek için gelenler arasında yer aldı.

İlk görüşmeyi yapan parti Emek Partisi olurken, Ümit Özdağ da CHP Genel Merkezi’ne gelerek Özel ile görüştü. Programı nedeniyle Londra’da bulunan Mansur Yavaş ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bir-iki ay içinde kongre çağrısı yaptı.

GENEL MERKEZ’DE ASANSÖRLER BİLE YETERSİZ KALDI

Öte yandan Genel Merkez’de yaşanan yoğunluk bina içindeki işleyişi de doğrudan etkiledi. Genel başkanlık ofisinin bulunduğu 12’nci kata çıkan üç asansörden ikisinin çalışması durduruldu. Güvenlik ve yoğunluk nedeniyle yalnızca tek asansör aktif bırakılırken, üst katlara çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı. Gece boyunca parti yöneticileri, milletvekilleri ve yurttaşların yoğunluğu nedeniyle bina içinde de dikkat çeken hareketlilik yaşandı.

YURTTAŞLARDAN SERT TEPKİ

Genel Merkez önünde konuşan yurttaşlar ise yaşananları “CHP’yi yıpratma ve yok etme planının parçası” olarak değerlendirdi. Bir vatandaş, “Sonuna kadar direneceğiz” derken, başka bir yurttaş “Seçme ve seçilme hakkımız elimizden alınmıştır” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’na yönelik tepkiler de sürerken bir partili, “Kendisine hiç yakıştıramadım bunu. Halk olarak artık kimse onu istemiyor” dedi.

CHP Genel Merkezi’nde başlayan “butlan nöbeti”nin bugün de sürmesi bekleniyor.