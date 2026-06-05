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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkezde saat 13.00'te düzenlenen CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun ikinci toplantısına başkanlık etti.

Kılıçdaroğlu, bugün kendisine sorulan 'CHP Grup Toplantısı'nda sizi görecek miyiz' sorusuna "Elbette" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu dün de benzer soruya 'Umarım' yanıtını vermişti.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova son kulis bilgilerini şöyle aktardı:

"Kılıçdaroğlu’nun grubu toplayacağı ve konuşacağı söyleniyor. Uzlaşı sağlanırsa, çatışma olmadan, sükunetle ilerlenmesi hedefleniyor. Bu durumda belki de bir grup başkanvekili kürsüde oturacak. Ancak uzlaşı olmazsa genel merkez kanadı 'Meclis’in teamülleri var' diyor.

Nedir bu teamüller? Genel seçim sonrası Genel Kurul’un ilk oturumunda, Meclis Başkanı sıfatıyla en yaşlı üye başkanlık ediyor, en genç üyelerden de katipler belirleniyor.

Benzer bir yol izlenebilir mi? Gerekirse en yaşlı milletvekilinin kürsüde oturabileceği ifade ediliyor. Ancak önceliğin uzlaşı olduğu özellikle vurgulanıyor.

Kılıçdaroğlu’nun tavrının net olduğu ifade ediliyor: CHP’nin bölünmemesi, Bundan sonrasında tamamen hukuki zeminde ilerlenmesi.

Özgür Özel’in de en kısa zamanda kurultayın yapılabilmesi için “hukuken ne yapılabilir” konusunun ele alınmasına kapı araladığı görülüyor.

Temyiz başvurusunun çekilmesi ve ardından tedbir kararının kaldırılması için başvuru yapılması gibi karşılıklı atılabilecek adımlar ve bunların olası hukuki sonuçları müzakere edilecek.

Kurultayın Temmuz’da değil, Eylül veya Ekim’de yapılması seçeneği karşılık bulur mu, yoksa taraflar takvimde anlaşamayarak masa da dağılır mı? Bunu süreç gösterecek."

Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın MYK’ya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.