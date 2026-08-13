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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Örgütünde yaşanan kan kaybı sürerken partideki istifalar bitmiyor.

Özgür Özel tarafından YENİ Partinin kurulması ve üye kabulüne başlamasının ardından Bilecik’te CHP’li tüm ilçe Başkanları istifa ederek YENİ Partiye geçmiş ve Başkanların tamamı kendi ilçelerinde kurucu ilçe Başkanı olarak görev almıştı.

YENİ Partinin kurulmasının hemen ardından Belediye Başkan ve Meclis Üyeleri de yaptıkları basın açıklaması ile CHP’den istifa ettiklerini siyasi hayatlarına YENİ Partide devam edeceklerini açıklamışlardı.

İL GENEL MECLİSİ TARAFINDA İLK İSTİFA SERDAR YAVUZ’DAN

Bilecik’te CHP’li İl Genel Meclis Üyeleri arasında ilk istifa ise Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Serdar Yavuz’dan gelmişti. Yavuz’un istifasının ardından 4 İl Genel Meclis Üyesinin daha CHP’den istifa ettiği öğrenildi.

CHP’nin Bozüyük İl Genel Meclis Üyeleri partilerinden istifa ederek YENİ Partiye katıldı

Alınan bilgilere göre CHP’nin Bozüyük İl Genel Meclis Üyeleri Nurcan Özçakır, Naci Öney ve Tolga Seçen partilerinden istifa ederek YENİ Partiye katıldıklarını duyurdular.

YENİPAZAR’DA DA İSTİFA

Öte yandan Bozüyük İl Genel meclis Üyelerinin istifalarını açıklamalarından önce bir istifa haberi de Yenipazar’dan geldi. CHP Yenipazar İl Genel Meclis Üyesi Murat Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP’den istifa ettiğini duyurudu.

DİĞER ÜYELERİNDE İSTİFA ETMESİ BEKLENİYOR

Bilecik İl Genel Meclisinde 9 üye ile temsil edilen CHP’de böylece sayı 4’e düşerken çok yakın bir zamanda diğer Meclis Üyelerinin de istifa ederek YENİ Partiye katılması bekleniyor.