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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) peş peşe yaşanan üst düzey istifalar siyaset gündeminde derin yankı uyandırmaya devam ediyor.



CHP'nin önemli isimlerinden 24. Dönem Milletvekili Hurşit Güneş, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden partideki son gelişmelere dair çarpıcı ve geniş kapsamlı bir açıklama yaptı.





Hurşit Güneş'in resmi X hesabından yaptığı ve siyaset gündemine bomba gibi düşen o sarsıcı paylaşımı şu şekilde:

"Şu anda yurtdışındayım. Eski Çalışma Bakanı Önder Sav ile eski Bayındırlık Bakanı Erol Çevikçe’nin CHP’den istifalarını duydum. Derinden üzüldüğümü, hatta sarsıldığımı ifade etmeliyim. Her iki kişi de Kemal Kılıçdaroğlu’nu 2010 yılında Genel Başkanlığa doğrudan taşıyan kişilerdir...

Bütün bu gelişmeler karşısında, CHP’nin mahkeme kararıyla gelen yönetimi toplumun karşısına çıkıp bu duruma üzüldüğünü ve bu durumdan partisini nasıl çıkabileceğini açıklamıyorsa, hatta daha da esef verici biçimde hala 'arınmadan' bahsediyorsa, o zaman acilen mahkeme kararıyla gelen bu yönetimden arınmak gerekir. Çünkü CHP özünden arındırılmaya çalışılmaktadır! CHP çözülürken ne açıklıdır ki figüranlar eşliğinde üye törenleri yapılmaktadır. Açıkçası, siyasal meşruiyeti kalmayan bu yönetimin temel siyasi fonksiyonu kalmamıştır...





Şu anda yurtdışındayım. Eski Çalışma Bakanı Önder Sav ile eski Bayındırlık Bakanı Erol Çevikçe’nin CHP’den istifalarını duydum. Derinden üzüldüğümü, hatta sarsıldığımı ifade etmeliyim. Her iki kişi de Kemal Kılıçdaroğlu’nu 2010 yılında Genel Başkanlığa doğrudan taşıyan… — Hurşit Güneş (@hursitgunes) July 30, 2026

Ne kadar acıklı değil mi? Hazin! Oysa herkes ayrılınca mahkeme kararıyla gelen bu yönetimden kurtuluş da bir o kadar zorlaşmaktadır. İstinaf mahkemesinin verdiği butlan kararı öylesine kurgulanmıştır ki, yetki verilen kişi istendiği takdirde yaşam boyu partiyi kurultaysız yönetebilecektir! ...

Siyasal yaşamım boyunca yegane özenim itibarımı korumaktı, makam elde etmek değil. Çünkü makamlar eninde sonunda gelip geçicidir. İtibar ise sürekli korunması gereken en önemli değerdir... Şimdi CHP’nin yönetimine çağrım şudur; derhal Yargıtaydaki dosyadan temyizi çekin, karar kesinleşsin. Tedbir kalksın ve hızlı bir kurultayın önünü açın!"

Güneş’in açıklamasından sonra bir açıklama da Oğuz Kağan Salıcı’dan geldi. Salıcı, CHP’deki istifaların üzüntü verici olduğunu belirterek, bir an önce Kurultay’a gidilmesi gerektiğini belirtti.

'KURULTAY BİR AN ÖNCE İLAN EDİLMELİ'

Salıcı, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir birikimi, bir kültürü, bir hafızayı temsil eden isimlerin istifa kararı üzüntü vericidir.

Orhan Ziya Diren… Üç gün önce partisine, bugün yaşama veda etti. Cumhuriyet Halk Partili olarak yaşadı, Cumhuriyet Halk Partili olarak ölmeliydi. Onu daima sevgiyle ve rahmetle anacağız.

Efsane genel sekreter Önder Sav’dan Erol Çevikçe’ye, Erol Tuncer’den Kemal Anadol’a, Ahmet Güryüz Ketenci’den Ethem Cankurtaran’a, Kemal Ekinci’den Haluk Koç’a, Mustafa Özyürek’ten Alev Coşkun’a, Şükrü Elekdağ’dan Hüsnü Bozkurt’a kadar ömrünü Altı Ok çatısı altında geçirmiş parti büyüklerimizin ve yol arkadaşlarımızın istifası, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir durumdur. Adını saydığım ve sayamadığım tüm değerlerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaşayan tarihi ve birikimidir.

Partimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisidir. Cumhuriyet Halk Partililerin ülkesiyle, kurucu lideriyle ve partisiyle gönül bağını koparması mümkün değildir.

Tepeden tırnağa hiçbir partilimiz kendisini, bizi biz yapan ilke ve değerlerin üstünde görmemelidir.

Vurgulamak isterim ki parti içi eleştiri kültürü bakidir. Bu, bizzat Atatürk’ün 1931 yılındaki 3. Kurultay’da örgütümüze bıraktığı bir yöntemdir. Farklı görüşleri ve sorunları parti içinde tartışarak çözümü aynı zemin üzerinde aramak bize daimi yol göstericimizden nasihattır.

Çözümü bulacağımız tek zemin Kurultay’dır. Kurultay bir an önce ilan edilmelidir. Böylelikle Cumhuriyet Halk Partisi; örgütünün aklıyla, delegesinin hür iradesiyle ve parlamentodaki duruşuyla bu süreci aşacak ve kurumsal gücünü yarınlara taşıyacaktır.

Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”