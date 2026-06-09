Yaşanan mutlak butlan sürecini Erdoğan'ı rakipsizleştirme projesi olarak gördüklerini dile getiren Özel, "Orada tutuklu insanlar bedenlerini sandıkla iktidarın değiştirilmesi için ortaya koyuyor" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"MESELE ERDOĞAN'I RAKİPSİZLEŞTİRME"

İktidara yakınlığı ile bilinen kanallara tepki gösteren Özel, İBB soruşturması üzerinden şunları ifade etti:

"ABD bayrağına el basıp yemin eden birisinin televizyon kanalı. Ekrem İmamoğlu ile ilgili her türlü yalanı atan ama popüler olan cep telefonlarından, paralardan tutun da hiçbiri çıkmadı ya; TGRT, A Haber bu yalanları atarken iddianamede olacak derken şimdi ben yalan attım diyenler Ekrem başkanın evine desteğe koşanlar, önseçimde oy verirken poz verenler Ekrem başkana 'Hırsız' demeye başladılar. Mesele Erdoğan'ı rakipsizleştirme meselesinden başka bir mesele değil. Orada tutuklu insanlar bedenlerini sandıkla iktidarın değiştirilmesi için ortaya koyuyor.

Kapıda da söyledim, size de söylüyorum. Siz bugün Türkiye'yi kuruluş ayarlarına karşı kopmayan halkasınınız. O yüzden hem Ferdi'nin ölüm yıldönümünde bize bunları yapanlara hem de genel merkezde o kara günü yaşatanlara hem de bugün bu Meclis'in altında cürret edilen meseleye kim eğer alet olup el veriyorsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum."

KURULTAY GÜNDEMİ

'Kurultay yapacağız' söylemlerini duyduk. Madem ki buna ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız. 'Efendim birkaç ay sonraya söyleyelim, bir yıla yayalım. AK Parti bizi nerede sıkıştırırsa o seçimi o zaman yapalım'. Burada yapılacak iş 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalıdır. Seçime girilmesi tehlikeye girmektedir. Bu memlekette tüm umudu önümüzdeki seçim olan on milyonlarca kişinin hayallerini yerle bir etmekle kalmaz, onlara kabusu yaşatırsınız. Onları sandıktan koparırsınız, geri dönülemez bir şekilde kaybettirirsiniz."

KEMAL KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZ'DE KONUŞTU

Kılıçdaroğlu, “CHP kurultaylarında para pul olmaz. Sahibi Londra’da olan, Türkiye’ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa, televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğiz” dedi.

"DEĞİŞİM 3 AŞAMADAN OLUŞACAK"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Bizim söylediğimiz gerçek değişim üç aşamadan oluşacak. Birincisi arınma ve temiz siyaset. İkinci değişim ekonomik kurtuluş ve üretimci kalkınma. Faiz baronlarına karşı mücadele edeceğiz. Beşli çetelere karşı mücadele edeceğiz. Halkı soyanlara karşı, uyuşturucu baronlarına karşı, Türkiye’yi kara para cenneti yapanlarla mücadele edeceğiz. Üçüncüsü ise iktidarın yarattığı tahribatın düzeltilmesi lazım.

CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben bunu söylediğim için eleştiriliyorum. Niye böyle konuşuyorsun diyorlar. Ahlak, erdem, adalet, temizlik, CHP bunları kendi dokularına işlemiştir. Adaletin olmadığı yerde düzen olmaz. ‘Ben sana para vereyim sen bana oy ver’, hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar. Bu partide yokturlar ve olmayacaklardır.

Hep iyi niyetle davrandık. Herkesi dinledim, hiç kimseye kötü gözle bakmadım. Herkese saygı duydum. Kim ne söylediyse dikkatle dinlemeye özen gösterdim. Ama bunları yaparken ahlaki temelleri her zaman korudum. Partiyle ilgili iç ve dış dünyada Türkiye’nin perdelerini korumaya özen gösterdim. Hiçbir CHP genel başkanı, yurt dışına gidip ‘Bize niye yardım yapmıyorsunuz’ diyemez.

Bir siyasetçinin hesap vermesi için hesap sorar durumda olması lazım. Ben hesabını veremezsem hesabını soramam. Hesap vermek onurlu bir görevdir. Onurlu insanlar hesabını verirler. Ben isterdim ki bunu Meclis’te yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Meclis Başkanı’mız gerilim dolayısıyla sizlerin Meclis’e girmesine izin vermedi, bugün burada toplandık. Gönül birlikteliğimiz var, partiye sahip çıkma var, huzur içinde ülkenin sorunlarını tartışmak var. Hep iyi niyetli davrandım, iyi niyetli davrandığım için zaman zaman istismar edildi. Bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar. O noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz, söküp atacağız.”