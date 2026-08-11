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Terör örgütü üyeleri PKK'lılara özgürlük yolu açan 'çerçeve yasa'ya ve Meclis'te yasaya onay veren partilere tepkiler devam ediyor.

CHP'de kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak bilinen düzenlemeye ilişkin tartışmalar sürerken, partide dikkat çeken bir istifa yaşandı.

CHP Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Özşahin, partisinin TBMM'de kabul edilen düzenlemeye destek vermesini gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Özşahin, yaptığı açıklamada CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

“BENİM İÇİN KIRMIZI ÇİZGİ”

İstifasına ilişkin açıklama yapan Özşahin, devletin üniter yapısının kendisi açısından kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

CHP'nin söz konusu düzenlemeye destek vermesini kabul etmediğini belirten Özşahin, bu nedenle görevinden ayrılma kararı aldığını ifade etti.

Özşahin, açıklamasında CHP çatısı altında siyaset yapma şansının kalmadığını belirterek Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

GÖREVE GELELİ SADECE 4 GÜN OLMUŞTU

Özşahin'in istifasını dikkat çekici hale getiren bir diğer ayrıntı ise göreve geliş tarihi oldu.

Özşahin, CHP'de mutlak butlan kararının ardından mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, yalnızca 4 gün önce Çorum Kadın Kolları Başkanlığı görevine atanmıştı.

Böylece Özşahin'in göreve başlamasından kısa süre sonra gelen istifası, CHP'de “Çerçeve Yasa” tartışmalarının ardından yaşanan ilk istifa olarak kayıtlara geçti.