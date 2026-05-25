CHP’de “mutlak butlan” tartışmalarının ardından parti içindeki gerilim sürerken, kulisleri hareketlendiren yeni bir iddia gündeme geldi.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan, yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin partiden ihraç edilmesi planlanan milletvekillerine ilişkin liste hazırladığını ileri sürdü.

Burhan, listede yer aldığı iddia edilen isimlerin disipline sevk edileceğini öne sürerken, “Adı yolsuzluk, usulsüzlük, hakaret ve küfür ile anılan milletvekilleri olacak” ifadelerini kullandı.

Listede dikkat çeken isimler var

İddiaya göre listede şu isimler yer aldı:

Ali Mahir Başarır

Veli Ağbaba

Burhanettin Bulut

Umut Akdoğan

Taşkın Özer

Özgür Karabat

Adnan Beker

Cemal Enginyurt

Gökhan Zeybek

Ümit Dikbayır

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Ümit Dikbayır, iddialara sert tepki göstererek Kılıçdaroğlu’nu genel başkan olarak tanımadığını ve desteğinin Özgür Özel’den yana olduğunu söyledi.

Cemal Enginyurt ise sosyal medya paylaşımında, “Etmezsen hatırım kalır Kemal Bey” ifadelerini kullanarak iddialara tepki gösterdi.