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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Türk siyasetinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararı sonrası Özgür Özel liderliğinde kurulan "Yeni Parti" rüzgarı, yerel yönetimlerde toplu istifalarla derinleşiyor.

SON BÜYÜK KOPUŞ ORDU’DA YAŞANDI

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve ilçe örgütünün ardından, Altınordu Belediyesi CHP Belediye Meclis Üyesi Bayram Yazan da Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini ve Özgür Özel’in değişim hareketine katıldığını resmen açıkladı.

"VİCDAN, İLKE VE MİLLETE HİZMET" VURGUSU

Sosyal medya hesapları ve basın yoluyla kamuoyuna bir bildiri yayımlayan Bayram Yazan, siyasette her kararın temelinde vicdan, ilke ve millete hizmet anlayışının bulunması gerektiğini belirtti. CHP çatısı altında edindiği tecrübeleri ve verilen emekleri her zaman kıymetli bulduğunu ifade eden Yazan, birlikte omuz omuza mücadele ettiği tüm yol arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

"SAYIN ÖZGÜR ÖZEL’İN LİDERLİĞİNDEKİ YENİ YÜRÜYÜŞTE YER ALIYORUM"

Ülkenin kritik bir dönemeçten geçtiğini ve değişim anlayışının bir ihtiyaç haline geldiğini vurgulayan Altınordu Belediye Meclis Üyesi Bayram Yazan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi. "Bugün yaşanan gelişmeler ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu değişim anlayışı doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak yeni bir siyasi yolculuğa çıkma kararı aldım. Sayın Özgür Özel’in liderliğinde başlayan bu yeni yürüyüşte yer alarak; ortak akıl, demokrasi ve değişim mücadelesine katkı sunmayı sürdüreceğim.

"HİZMET AYRIM GÖZETMEKSİZİN SÜRECEK"

İstifasının yerel yönetimdeki sorumluluklarını aksatmayacağını dile getiren Yazan, Altınordu halkına hiçbir ayrım gözetmeden hizmet etmeye bağımsız meclis üyesi olarak (ve Yeni Parti saflarında) aynı kararlılıkla devam edeceğini taahhüt etti. Yeni dönemin ülkemize, Altınordu’muza ve demokrasimize hayırlı olmasını dileyerek sözlerini noktaladı.Ordu Siyaseti Tamamen Şekil DeğiştiriyorÖzgür Özel’in CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kurmasının ardından Ordu genelinde adeta bir istifa seli başladı.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe’nin tüm meclis üyeleriyle koordineli hamlesi ve Altınordu İlçe Başkanı Halis Poyraz’ın yönetim kuruluyla istifasının hemen ardından gelen Bayram Yazan’ın bu kararı, CHP Genel Merkezi’nin Karadeniz’deki en güçlü kalelerinden birinde ağır bir yara aldığını gösteriyor. Siyasi analistler, Ankara’daki 91 milletvekilinin istifasıyla başlayan kurumsal bölünmenin yerel yönetim kadrolarına sıçramasının, önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde yeni istifa dalgalarını tetikleyeceğini öngörüyor.