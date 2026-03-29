Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Serdivan İlçe Örgütü’nde yaşanan kriz büyüyerek devam ediyor. Bozkurt paylaşımıyla başlayan tartışmaların ardından teşkilatta istifalar peş peşe geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçe kadın kolları yönetiminden 7 isim istifa etti. Bu gelişmenin ardından başkanlığını Ece Akbıyık’ın yürüttüğü kadın kolları yönetimi düşmüş oldu.

Söz konusu sürecin, ilçe başkanı Nalan Yedekçi ile ilçe yönetimi arasında yaşanan gerilimle bağlantılı olduğu belirtiliyor. İddiaya göre Yedekçi, kendisine karşı olan yönetim kurulu üyelerine destek veren kadın kolları başkanı Ece Akbıyık’ı görevden aldı.

Öte yandan Serdivan İlçe Kadın Kolları’nda yaşanan değişim yeni değil. 22 Ekim 2025 tarihinde de Senem Yıldırım’ın istifa etmesiyle birlikte son 5 ayda ikinci başkan değişmiş oldu.

Ece Akbıyık’ın görevden ayrılmasının ardından yerine kimin atanacağı ise merak konusu. Yeni atanacak isimle birlikte ilçe kadın kollarında kısa sürede üçüncü başkanın göreve gelmesi bekleniyor.

Parti içinde gerilim sürerken, bozkurt paylaşımını yapan Mert Yılmaz ve paylaşımı yeniden yayımlayan Yavuz Kırımlı ile bu isimlere karşı olan diğer yöneticiler arasındaki anlaşmazlığın devam ettiği öğrenildi. İlçe yönetimindeki bu ayrışmanın nasıl sonuçlanacağı ise belirsizliğini koruyor.