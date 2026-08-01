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CHP'den istifa eden Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, parti yönetimini topa tuttu. Son yıllarda parti içerisinde eş-dost-akraba düzeni kurulduğunu ve bunun belediyelere olumsuz yansıdığını söyledi. Akay yola bağım devam edeceğini vurguladı.

PARTİ YÖNETİMİNE SERT ELEŞTİRİLER

İstifa açıklamasında CHP yönetimini hedef alan Akay, son yıllarda parti içinde eş, dost ve akrabalık ilişkilerinin ön plana çıktığını savundu. Bu anlayışın belediyelerin hizmet üretmesini engellediğini öne süren Akay, bu yapının içinde ne üye ne de belediye başkanı olarak yer almak istemediğini belirterek, "Yeni ağababa ocağı herkese hayırlı olsun." dedi.

"KARARIMI KENDİ İRADEMLE ALDIM"

İstifa kararını herhangi bir siyasi pazarlık nedeniyle almadığını vurgulayan Akay, kapalı kapılar ardında yürütülen görüşmelerle ilgilenmediğini söyledi. Görevini milletin verdiğini belirten Akay, bundan sonra da halkın yanında olmaya devam edeceğini ifade ederek, siyasi süreçte yaşanacak her sonuca razı olduğunu dile getirdi.

"CHP'de bir istifa daha! Vahap Akay partisinden ayrıldığını duyurdu!" haberi, 01 Ağustos 2026 tarihinde yazılmıştır. 01 Ağustos 2026 tarihinde de güncellenmiştir.