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Kaynak: ANKA

TBMM, 28'inci Dönem Beşinci Yasama Yılı'na 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek özel oturumla başlayacak.

Meclis'te 91 koltuğu bulunan YENİ Parti'nin milletvekilleri Genel Kurul'daki özel oturuma katılacak. Vekiller, oturumun ardından Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde bir araya gelecek.

YENİ Parti milletvekilleri, Meclis'te akşam düzenlenecek yasama yılı açılış resepsiyonuna katılmayacak.

1 Ekim 2024'teki Meclis açılışında , Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Erdoğan'ın salona girişi sırasında ayağa kalkmıştı.

Söz konusu karar o dönem CHP grubu içerisinde farklı tutumlara da neden olmuştu. Aktarılan bilgilere göre 9 milletvekili ayağa kalkmamış, 57 milletvekili ise karara uymamak için Meclis kulisinde beklemişti.

YENİ PARTİ RESEPSİYONA KATILMAYACAK

YENİ Parti milletvekilleri ise 1-2 Ekim tarihlerinde parti genel merkezinde gerçekleştirilecek toplantılarda yeni yasama yılına ilişkin yol haritasını değerlendirecek.

Hazırlık toplantısında milletvekillerinin eylül ayı boyunca 81 ilde gerçekleştirdiği saha çalışmaları raporlanacak. Vekiller, partinin kuruluşundan itibaren geçen iki aylık süreçte sahada edindikleri izlenimleri aktaracak ve yeni yasama yılına ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.

Özgür Özel ve milletvekilleri, 1 Ekim'deki çalışmaların ardından akşam yemeğini parti yemekhanesinde birlikte yiyecek.

EKONOMİ, DIŞ POLİTİKA VE MİLLİ GÜVENLİK ELE ALINACAK

2 Ekim Cuma günü yapılacak toplantı, Özgür Özel'in basına açık açılış konuşmasıyla başlayacak. Toplantının basına kapalı bölümünde ise ilgili milletvekilleri tarafından ekonomi, dış politika ve milli güvenlik başlıklarında sunumlar yapılacak.

Toplantıların ardından Özel'in 3-4 Ekim tarihlerinde saha çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda Bartın ve Artvin programları planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

TBMM'nin 1 Ekim 2024'teki yasama yılı açılışında CHP yönetimi, önceki yıllardan farklı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul'a girişi sırasında milletvekillerinin ayağa kalkması yönünde karar almıştı.

Erdoğan Genel Kurul'a girdiğinde Genel Başkan Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri ayağa kalkmıştı. Ancak karar CHP grubunun tamamı tarafından uygulanmamıştı.

Aktarılan bilgilere göre 9 CHP milletvekili ayağa kalkmazken, 57 milletvekili ise karara uymamak için Meclis kulisinde beklemişti.

Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da karara tepki göstererek, “Biz CHP'liler, yalnızca halk için ayağa kalkarız.” ifadelerini kullanmıştı. Özgür Özel ise o dönem yaptığı açıklamada, “Makamlara saygılı olacağız. Ve asla muhalefetimizde bir adım geri adım atmayacağız.” demişti.