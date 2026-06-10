CHP sözcüsü Müslim Sarı 9 vekilin kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı...

Sarı'nın açıklamaları şöyle:

9 KİŞİ HAKKINDA İHRAÇ TALEBİ

İki konumuz var. Bunlardan birisi arınma... CHP'nin arınma siyaseti çerçevesi içerisinde partinin misyon ve vizyonu açısından sakıncalı görüdğü bazı noktalarda ayıklama yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

İkincisi, mutlak butlan kararından sonra iş, eylem ve açıklamalar değerlendirildi.

Bu iki aşamadan bizim üzerinde durduğumuz özellikle bu cendereden ve partinin bu mutlak butlan belası ile ilişkilendirilmesine neden olan, kongre ve kurultayları yok sayılan bir sürece katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe olan arkadaşlarla ilgili disiplin süreci kararı almak durumunda kalıyoruz.

Karar oy birliğiyle alınmıştır.

9 kişi parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kurulana sevk edildi. Disipline sevk edilen isimler şöyle:

Ensar Aytekin - Balıkesir Milletvekili

Ali Mahir Başarır - Mersin Milletvekili

Gökhan Günaydın - İstanbul Milletvekili

Nurhayat Altaca Kayışoğlu - Bursa Milletvekili

Özgür Karabat - İstanbul Milletvekili

Umut Akdoğan - Ankara Milletvekili

Veli Ağbaba - Malatya Milletvekili

Turan Taşkın Özer - İstanbul Milletvekili

Burhanettin Bulut -Adana Milletvekili

Sarının ihraç gündemi dışındaki konuşmaları şöyle:

İran'ın istikrarı, Türkiye açısından çok önemli. MYK toplantımızda bölgesel işbirliklerini destekleme yönünde görüşmeler gerçekleştirdi.

Terörsüz Türkiye ile ilgili başlayan süreç bir türlü ilerletilmedi. Gerek hükümet çevrelerinden gerekse diğer partilerden bu süreçle ilgili tatmin edici açıklamalar gelmiyor. biran önce yasal düzenlemeler ve kapsamlı düzenlemelerin gündeme gelmesini takip ediyoruz.

21 Mayıs itibariyle mahkeme kararıyla tedbirli bir şekilde yönetime geldik. 21 Mayıs'tan itibaren gelişen süreçleri hep beraber izliyoruz. Bu sürecin mümkün olduğunca diyalogla yürütülmesi yönünde azami çaba gösterdik.

Bu konuyla ilgili çabalarımızın karşılığını alamadık. İyi niyetli girişimler de vardı. Yine hukukçularımız, hem genel merkezin hem de diğer kesimin hukukçuları bir araya geldiler. Ancak bu ılımlı girişimler çaba göstermedi. Karşı taraf bizim uzattığımız eli her seferinde geri çevirdi.

Bu cendereden kuşkusuz ki kurultay ile çıkabiliriz. Bundan kaçışımız yok. Biz aynı yerdeyiz. Yarın PM'yi toplayıp bunu tartışacağız. Bu gelişmelere rağmen partide 2 başlılık oluştuğunu görüyoruz. Bunu bayramlaşma etkinliğinde de görmüştük. Örgütleri seçilmiş/atanmış şeklinde sınıflandırıyorlar. Grup toplantısı yapma eğilimleri yokken, biz toplantı istediğimizde Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşturmama yönünde eğilimlere girdiler.

Bizim kırmızı çizgimiz var. Kurumsal kimliğimiz. Bu kurumsal kimlik altında mücadele ve yarış meşrudur. Ancak partinin kurumsal kimliğini zedeleyen eylem ve açıklamaları da not ettik. En son yaşadığımız olaylardan sonra, Genel Başkanımıza tahsis edilmiş bir salon olmasına rağmen onu kullandırmadılar. O gün öyle bir durumla karşı karşıyaydık ki her iki tarafın da destekçileri geldi. Bu da partiyi kutuplaştırmadır. Biz kötü olayların önüne geçmek için o grup toplantısına gitmemeyi ve Genel Merkez'de yapmaya karar verdi.

Biz ne kadar ılımlı, yapıcı, kucaklayıcı olsak da bu çabalarımız bir türlü arkadaşlarımız tarafından anlaşılmadı. bizim uzattığımız ele yumruk sıkarak karşılık verdiler ve partide iki başlı bir yapı oluşmuş oldu. Buna hiçbir parti izin vermez. bizler kurumsal kimliği korumak üzere siyasal pozisyon almak zorunda kalıyoruz.

Sarı, Özgür Özel ile ilgili değerlendirme daha sonra yapılacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun tweeti ne anlama geliyor? Kurultay süreci ne zaman başlayacak? Olağan mı olağan üstü mü olacak?

Yarın değerlendireceğiz. Mevcut hukuki takvimde zemini konuşacağız. diğer arkadaşlarımız da bir an önce kurultay yapılmasını istiyor. Bununla ilgili bir yol haritası koyacağız. Makul olan en uygun tarihte kurultay yapılacaktır.