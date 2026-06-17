Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Delegelerin Olağanüstü Kurultay çağrısı içeren 833 imzalı belge, Genel Merkez'e iletildi. CHP iç tüzüke göre partinin bu imzalar ile birlikte olağanüstü kurultaya gitmesi gerekiyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, tedbir kararından ötürü kurultaya gidelemediğini savunuyor.

İmzaların teslimi sonrası 74 il başkanı Genel Merkez önünde ortak basın açıklaması yaptı. İl başkanları adına CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Saray tarafından kurgulanmış bu karanlık oyunu bozmanın yegane yolu zaman kaybetmeksizin Kurultayımızın bir an önce toplanmasıdır. Bu bağlamda bugün 81 ilden gelen il başkanlarımız ve temsilcilerimizle birlikte topladığımız imzaları muhataplarına teslim etmiş bulunuyoruz. CHP'de mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanlığa dönmesinin ardından partinin seçilmiş yönetimi derhal olağanüstü kurultay talebinde bulunuyor.

CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, partinin 45 gün için kurultaya gitmesi gerektiğini ve bu doğrultuda çaba gösterdiklerini söylemişti. 830 kurultay delegemizin noter beyanlı imzalarını, 170 İstanbul kurultay delegemizin kurultay isteyen imzalı irade beyanlarıyla birlikte 1003’ün kurultay iradesini net bir şekilde ortaya koymuştur. 2023 Kasım kurultayının ilk turunda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e 682 oy verildiğini özellikle vurgulamak isteriz. Bu imzaları yalnızca Kurultay delegelerimiz, örgütlerimiz ve üyelerimiz adına değil; hangi görüşten olursa olsun partimize yönelik bu siyasi müdahalenin karşısında duran on milyonlarca yurttaşımız adına teslim ediyoruz."