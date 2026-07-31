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Kaynak: Haber Merkezi

CHP, il örgütlerindeki yeniden yapılanma kapsamında 12 il başkanlığında yeni görevlendirmeler yaptı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Giresun, Çorum, Kars, Kastamonu, Kütahya, Rize, Trabzon ve Zonguldak'ta yeni il başkanlarının belirlendiğini duyurdu.

CHP'DE 12 İLDE DEĞİŞİM

Sarı'nın verdiği bilgiye göre, Amasya İl Başkanlığı'na Emin Kalyoncu, Artvin'e Ahmet Özdemir, Balıkesir'e Fikret Şahin, Burdur'a Recep Mutlucan, Giresun'a Ahmet Nejat Karaibrahim, Çorum'a Tuncay Yılmaz, Kars'a Muhammet Baran Karahan, Kastamonu'na Uğur Alendar, Kütahya'na Nihat Saygın, Rize'ye Muhittin Bayrak, Trabzon'a Mustafa Gültekin ve Zonguldak'a Olcay Can görevlendirildi.

CHP'DE ÖRGÜTLERE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER

Geçtiğimiz günlerde de yine çok sayıda il teşkilatında değişiklikler yapılmıştı.

Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı'da il başkanlıkları merkez ilçelerle birlikte görevden alınmıştı ve örgütlerin feshedildikleri açıklarken, Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak'ta yeni il başkanlığı görevlendirmelerinin yapıldığı duyurulmuştu.