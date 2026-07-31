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CHP, il örgütlerindeki yeniden yapılanma kapsamında 12 il başkanlığında yeni görevlendirmeler yaptı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Giresun, Çorum, Kars, Kastamonu, Kütahya, Rize, Trabzon ve Zonguldak'ta yeni il başkanlarının belirlendiğini duyurdu.

CHP'DE 12 İLDE DEĞİŞİM

Sarı'nın verdiği bilgiye göre, Amasya İl Başkanlığı'na Emin Kalyoncu, Artvin'e Ahmet Özdemir, Balıkesir'e Fikret Şahin, Burdur'a Recep Mutlucan, Giresun'a Ahmet Nejat Karaibrahim, Çorum'a Tuncay Yılmaz, Kars'a Muhammet Baran Karahan, Kastamonu'na Uğur Alendar, Kütahya'na Nihat Saygın, Rize'ye Muhittin Bayrak, Trabzon'a Mustafa Gültekin ve Zonguldak'a Olcay Can görevlendirildi.

CHP'DE ÖRGÜTLERE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER

Geçtiğimiz günlerde de yine çok sayıda il teşkilatında değişiklikler yapılmıştı.

Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı'da il başkanlıkları merkez ilçelerle birlikte görevden alınmıştı ve örgütlerin feshedildikleri açıklarken, Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak'ta yeni il başkanlığı görevlendirmelerinin yapıldığı duyurulmuştu.

SELİN SAYEK BÖKE VE GÜL ÇİFTÇİ AÇIKLAMASI

Son olarak, gelen soru üzerine Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi hakkında da konuşan Sarı, şunları kaydetti:

"Bir siyasal partinin üyesiyseniz o siyasal partinin üyelik sorumluluğuna uygun hareket etmeniz gerekir. Yani hem bir partinin içinde olup hem de başka partinin lehine propaganda yapamaz, o parti lehine çalışamazsınız. Bu bir ahlaki meseledir ama CHP'nin disiplin kurallarıyla da bu konu kayıt altına alınmıştır. Bu konuyu gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde CHP içinde olup ancak başka parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin olarak bir disiplin süreci işleteceğiz."

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel'e yakın isimler olarak bilinen CHP'li Selin Sayek Böke ile Gül Çiftçi'nin, CHP içerisindeyken, YENİ Parti için bağış kampanyası için destek istediği ve YENİ Parti için çalıştığı iddiaları gündeme gelmişti.

TV100'ün haberine göre, Genel Merkez kaynakları tarafından konuya ilişkin yapılan açıkalamada, "Bu arkadaşlar her yerde CHP'yi eleştiriyor. Yeni Parti'ye üye olması için bağış yapılması için çağrı yapıyor. Bu nerede görülmüş? Buna izin vermeyiz. Bu arkadaşlar ya kendi bulacak ya biz bir karar vereceğiz" denildi.