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Kaynak: Haber Merkezi

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısından sonra basın toplantısı gerçekleştirdi. Sarı, burada gazetecilere gerçekleştirdiği açıklamada, CHP'de yeni ihraçların olacağını ifade etti.

ARALARINDA 1 BELEDİYE BAŞKANI VE 2 İBB MECLİS ÜYESİ VAR

Kesin ihracı istenen isimler arasında Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da var.

Partiden ihraç edilecek isimleri duyuram Sarı, “Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ile Melendiz Dalyan İzgi kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi” dedi.