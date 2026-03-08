Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 402 sanıklı İBB Davası yarın görülecek.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İBB davası kapsamında “Yargı yoluyla darbe girişimine izin vermeyeceğiz” ifadeleriyle tüm örgütü davanın görüleceği sabah Silivri’ye davet etti.

Yurttaşların telefonuna gönderilen mesajda şu ifadeler kullanıldı,

"Millet iradesini savunuyor!

15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı adayıımız Ekrem İmamoğlu'na ve yüzlerce yol arkadaşlarımıza yönelik tarihimizin en büyük siyasi kumpas davasına karşı bir arada olacağız!

Seçimsiz ve sandıksız Türkiye isteyen azınlık iktidarının yargı yoluyla darbe girişimine izin vermeyeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

“9 Mart Pazartesi

10.00

Silivri Zindanı CHP İstanbul İl Başkanlığı”

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel de bugün yaptığı konuşmada yurttaşları Silivri'ye davet etti. Özel, yaptığı konuşmada, “Alnım açık, başım dik Silivri'ye gidiyorum, milletimizi bir yalanın çöküşünü izlemeye davet ediyorum” dedi.

SİLİVRİ CEZAEVİ VE ÇEVRESİNE EYLEM YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Silivri Kaymakamlığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde 1–31 Mart tarihleri arasında toplantı, basın açıklaması, çekim ve slogan atma gibi birçok eylemin yasaklandığını duyurmuştu. Kararın cezaevi güvenliği ve kamu düzeni gerekçesiyle alındığı belirtilmişti.

Karara göre cezaevi kampüsü tel örgü sınırından itibaren 1 kilometre yarıçaplı alan içinde;

- Toplantı ve gösteri yürüyüşü

- Basın açıklaması ve röportaj

- Kamera ve cep telefonu ile çekim

- Döviz-pankart açma

- Slogan atma

- Çadır kurma ve stant açma

- Sembollü kıyafetlerle duruşma alanına gelme gibi eylemler yasak kapsamına alındı.

Yetkililer, Türkiye'nin en büyük cezaevi kampüsü olan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda yaklaşık 27 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğunu, ziyaret günlerinde ise 5 bin araç ve yaklaşık 15 bin kişinin giriş çıkış yaptığını belirtmişti. Bu nedenle olası toplumsal olayların kamu düzeni ve cezaevi güvenliği açısından risk oluşturabileceği değerlendirilmişti.