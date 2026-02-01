BDDK'nın Kredi Kartı limitlerini kısıtlaması, dar gelirli vatandaşı iyice zora sokacağı görülüyor. Düzenlemeye sosyal medyada vatandaşlar tepki gösterirken, bir tepki de siyaset cephesinden geldi.

'Düzenleme tam bir fiyasko'

Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Cevdet Akay düzenlemeye tepki gösterdi. Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda düzenlemenin tam bir fiyasko olduğunu nitelendirdi. Akay ayrıca, "BDDK asli görevi olan, başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankaları denetleyip, yöneticilerin başta kendi akrabalarına, eşe dosta verdikleri usulsüz kredilerle sebepsiz zenginleşenlerin peşine düşmelidir" açıklamasını yaptı

Bir tepki de YRP'den geldi

Düzenlemeye Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'tan tepki geldi. Vatandaşın geçinemiyoruz çağrısına karşı böyle bir düzenlemenin getirilmesine tepki gösteren Kılıç, "Vatandaşın kemerinde sıkacak delik kalmadı, yetmedi gırtlağını mı sıkacaksınız milletin" ifadelerini kullanarak eleştirilerini yöneltti.