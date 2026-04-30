Sosyal medyada yayınlanan sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık’ın CHP’ye katıldığı öğrenilmişti. Kocabıyık’a parti rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel takarken sonrasında Kocakbıyık’ın sosyal medyada yaptığı pazı paylaşımlar büyük infial uyandırmıştı. CHP ise gelen tepkiler sonrası Kocabıyık’ın üyelik işlemlerinin iptal edildiğini duyurdu.

CHP’den gelen açıklama sonrası Arif Kocabıyık sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kocabıyık, tepki çeken yanıtı için özür dilerken CHP’nin kararını anlayışla karşıladığını söyledi.

Arif Kocabıyık’ın açıklaması şöyle:

“Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimin durdurulduğunu öğrendim. Alınan kararı ve oluşan toplumsal tepkiyi de anlayışla karşılıyorum.

Yıllar yıllar evvel, gençliğin ve bulunduğum sosyal ortamın etkisiyle, kesinlikle söylenmemesi gereken bir ifade kullandım. Bu, çok üzücü ve talihsiz bir hataydı. Başta Ermeni vatandaşlarımız olmak üzere, kırdığım, incittiğim herkesten bir kez daha içtenlikle özür diliyorum.

Hiçbir toplumu hedef alan, aşağılayan bir bakış açısına sahip olmadım, olmayacağım. İlave TV olarak bugüne dek Türkiye’nin 81 ilini onlarca defa gezdim. Türküyle, Kürdüyle, Ermenisiyle, Lazıyla herkesle ama herkesle konuştum. Hiçbir ayrım gözetmeden mikrofonumu bu topraklarda yaşadığım herkese uzattım, uzatmaya da devam edeceğim.

Benim amacım; kim olursa olsun, bu ülkenin her bir ferdinin sesini duyurmak, derdini görünür kılmak ve çözüm arayışına katkı sunmaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği bu Cumhuriyet’e, onun ilke ve hedeflerine bağlılık; sadece bir parti üyeliğiyle sınırlı değildir, olmamalıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmasam da, bu değerlere sahip çıkarak çalışmaya devam edeceğim. Bu yolda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin gönüllü bir neferi olarak sahada olmaya, muhalefet etmeye, halkın sesi olmaya ve sesini duyurmaya devam edeceğim.

Siyasi kimliklerden bağımsız olarak, bu ülkenin ortak değerlerine sahip çıkarak çalışmayı sürdüreceğim.

Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, herkes için…

Mikrofonum yine halkta olacak. Ve ben, o sesi duyurmaya devam edeceğim.”