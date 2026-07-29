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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



CHP Trabzon İl ve ilçe örgütleri toplu istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı. Karar, Meydan Parkı'ndaki basın açıklamasıyla duyuruldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan mutlak butlan sürecinin ardından başlayan siyasi değişim, Trabzon'da önemli bir gelişmeyle yeni bir aşamaya taşındı. İl ve ilçe örgütlerinde görev yapan çok sayıda partili, CHP'den toplu olarak istifa ederek siyasi yoluna Yeni Parti çatısı altında devam etme kararı aldı.

Toplu istifa kararı, Trabzon'un merkezindeki Atatürk Alanı'nda (Meydan Parkı) düzenlenen basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.

GÖREVDEN ALMALARIN ARDINDAN SÜREÇ HIZLANDI

Mutlak butlan kararının ardından Genel Başkanlık görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK), CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ve Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz'ı görevden almıştı. Devam eden süreçte ise eski Genel Başkan Özgür Özel öncülüğünde 91 milletvekilinin CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurması, örgütlerdeki hareketliliği daha da artırdı.

TRABZON TEŞKİLATI TOPLU İSTİFA KARARINI DUYURDU

Başta görevden alınan İl Başkanı Mustafa Bak ve İlçe Başkanı Haluk Batmaz olmak üzere 18 ilçe başkanı, belediye başkanları, il yönetimi ve örgütsel kademelerin tamamı CHP’den istifa ettiklerini duyurdu. Açıklamada, siyasi çalışmaların bundan sonraki süreçte Yeni Parti bünyesinde sürdürüleceği ifade edildi.

"CUMHURİYET HALK PARTİMİZDEN İSTİFA EDİYORUZ"

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi CHP eski Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu, "Halkımız bizlere güvendi, belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi seçerek bu onurlu görevleri bizlere emanet etti. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler de halkımızın bize güvenini boşa çıkarmamak adına gece-gündüz demeden çalışarak bu güvene layık olmaya çalıştık.

Fakat yerel seçimleri kaybetmenin hazımsızlığını yaşayan iktidar sahipleri, Türkiye tarihinde görülmemiş yöntemlere başvurarak Belediye başkanlarımıza ard arda operasyonlar başlattılar, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tutukladılar, belediye başkanlarımızı, kıymetli bürokratlarımızı tutukladılar.

Hırsız, casus, terörist damgası vurmaya çalıştılar, akıl almaz türlü türlü iftira attılar.

Yargı eliyle başlattıkları kayyumlarla, haksız ve hukuksuz operasyonlarla, kumpaslarla, butlanlarla millet iradesini yok sayarak, iktidarlarının ellerinden kayıp gitmesini engellemeye çalıştılar.

İstikameti millete soran, doğru yolu milletle bulanların yoludur. Sokağın sesini dinliyoruz, halkın sesini dinliyoruz, ‘Halka rağmen siyaset olmaz’ diyoruz, Kayyumları, Butlanları kabul etmiyoruz ve bugüne kadar gönül verdiğimiz Cumhuriyet Halk Partimizden istifa ediyoruz.

Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, mücadelesiyle, kararlılığıyla Yeni Partimizi kurarak derin bir umutsuzluğa düşmüş halkımızı yeniden ayağa kaldırdı. Bizlerde Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in yol arkadaşları olarak yanındayız ve tarihin en doğru yerinde durmaya kararlıyız.

Butlanla, yargı kollarıyla, saray duvarları arasına sıkışmış bir esaretin altında, bir işgalin altında yaşamaya asla müsaade etmeyeceğiz.

Yeni Partimizle birlikte halkçı belediyecilik anlayışımızla, aynı bilinçle, birlik ve beraberlik içerisinde sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz;

Cumhuriyeti kuran geleneğin bugünkü kuşakları ve anlayışı bizimle birliktedir, ülkesini seven, sahip çıkan, geleceğini kurtarmak isteyen gençlerimiz bizimle birliktedir, açlığa, sefalete boyun eğmeyen emeklilerimiz bizlerle birliktedir, vicdan sahibi halkımız bizimle birliktedir.

Bu hüzünlü bir veda olabilir ancak milletimizle aydınlık geleceğe yürüyor olmanın da o büyük heyecanını yaşıyoruz” ifadelerinde bulundu.

SUİÇMEZ: CUMHURİYET VE CHP TEHLİKE ALTINDA

Gerçekleştirilen basın açıklaması sonrasında CHP'den Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de açıklamalarda bulundu. Suiçmez "Kiminin gözyaşlarını görüyorum, kiminin kalbindeki sızıyı hissediyorum. Ama şunu bilin ki Atatürk'ün iki büyük eserim dediği ve bununla büyük övünç duyduğu Cumhuriyet ve CHP büyük bir tehlike altındadır. CHP'den ayrılmamak, butlancılara partiyi bırakmamak adına tüm hukuki süreci yetkili kurullarımız yerine getirdi. O süreçte halk her yerde Özgür Özel'e, il, ilçe örgütlerimize ve belediye başkanlarımıza tek bir şey söyledi. "Yeni parti kurun, peşinizden geleceğiz. Butlancılar size partiyi teslim etmeyecekler " dediler. " ifadelerini kullanarak vatandaşların isteğinin de yeni bir parti kurulmasından yana olduğunu vurguladı.

TRABZON SUSARSA TÜRKİYE SUSAR

Görevinden alınan CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Ne Ekrem Başkan yalnızdır, ne Özgür Özel yalnızdır, ne de bu millet sahipsizdir. Bize açıkça 'Ya taraf olursun ya bertaraf' dediler. Fakat bilmedikleri bir şey var: Biz boyun eğmeyiz, biz diz çökmeyiz, biz susmayız ve geri adım atmayız.

AK Parti yargısının marifetiyle tezgahlanan, süreci 'mutlak butlan' garabetine bağlayan o kumpas ekibi ve iktidarın kuklaları iyi bilsin ki biz bu iradeye çökülmesine asla izin vermeyeceğiz.

Genel Başkanımızın 'Yeni Yol ve Yeni Parti' çağrısıyla başlattığı bu tarihi yürüyüşte, Trabzon her zaman olduğu gibi yine belirleyici çarpan etkisiyle, siyasetteki o sarsılmaz gücüyle en ön saftadır.

Biliyoruz ki Trabzon susarsa Türkiye susar. Trabzon ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki AKP iktidarını yıkacak güç Trabzon meydanlarından yanan meşaledir.

BASIN AÇIKLAMASINA YOĞUN KATILIM OLDU

Meydan Parkı'nda gerçekleştirilen programa Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ve Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, CHP'nin eski il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Basın açıklamasının tamamlanmasının ardından partililer, Yeni Parti Trabzon İl Başkanlığı binasına yürüyüş gerçekleştirdi. Şehrin en yoğun yaya güzergâhlarından biri olan Uzunsokak üzerinden yapılan yürüyüşe çok sayıda partili ve vatandaş eşlik etti.