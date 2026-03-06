

Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi Tokat İl Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir program düzenlendi. Programa parti yöneticileri, ilçe başkanları ve yönetimleri, kadın kolları temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kadın kooperatiflerinin üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Programa ayrıca CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Naciye Yaprak da katılım sağladı.

Programda konuşan CHP Tokat İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Hekimoğlu Yavuz, 8 Mart’ın yalnızca bir kutlama günü olmadığını, kadınların eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesinin sembolü olduğunu ifade etti. Kadınların her yıl benzer sorunları konuşmak zorunda kaldığını dile getiren Yavuz, özellikle kadın cinayetleri, şiddet, yoksulluk ve toplumsal eşitsizlik gibi konuların hâlâ ülke gündeminde önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Program kapsamında hazırlanan sunumda kadın cinayetlerine ilişkin veriler paylaşılırken, bu kayıpların yalnızca birer istatistikten ibaret olmadığına dikkat çekildi. Her bir ismin yarım kalan bir hayatı, bir aileyi ve hayalleri temsil ettiğinin vurgulandığı sunumda, kadınların yalnızca hayatta kalmak değil; güvenli, eşit ve onurlu bir yaşam sürmek istediği ifade edildi.

Konuşmasında Cumhuriyet’in kadınlara kazandırdığı haklara da değinen Yavuz, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kadınların birçok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkına kavuştuğunu hatırlattı. Cumhuriyetin kadınları kamusal hayata taşıdığına dikkat çeken Yavuz, Türkiye’de bilimden sanata, spordan siyasete kadar birçok alanda önemli başarılara imza atan kadınların yetiştiğini belirtti.

Kadınların yaşadığı sorunların yalnızca konuşularak çözülemeyeceğini vurgulayan Yavuz, kalıcı çözümler için toplumsal dayanışma, kararlı politikalar ve ortak mücadele gerektiğini ifade etti. Kadınların yan yana durmasının ve birbirine destek olmasının değişimin en önemli gücü olduğunu dile getiren Yavuz, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Program, katılımcıların günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.