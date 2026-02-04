CHP, teröristbaşı Öcalan'a umut hakkı konusunda anlaştı mı anlaşmadı mı? Yeniçağ Gazetesi'nden Aykut Metehan'a konuşan Murat Emir kaynakları, uzlaştık ifadesini kullanmadıklarını vurguladı. Murat Emir'in yardımcısı, YENİÇAĞ Gazetesi'ne şu ifadeleri kullandı:

Murat Emir uzlaştık ifadesini vurgulamadı, yakınlaştık dedi. Uzlaştık ifadesi Feti Yıldız'ın söylemidir. Komisyon'da görüşmeler devam edecek. Ancak söylediğim gibi ortada net olarak uzalaştık gibi bir ifade yok, uzlaşma zeminind ebir yakınlaşma var.