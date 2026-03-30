Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Marmaraereğlisi’nde planlanan kimyasal depolama kapasitesi artışına tepki gösterdi. Yontar, projenin çevre ve insan sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığını söyledi.

Nurten Yontar, Marmaraereğlisi’nde faaliyet gösteren Likit Kimya A.Ş.’nin kimyasal depolama kapasitesini artırma girişimine sert tepki gösterdi.

Yontar, söz konusu artışın yalnızca bölgesel değil, Trakya genelini etkileyebilecek ciddi sonuçlar doğuracağını ifade etti.

NURTEN YONTAR: “BU PROJE DOĞAYA DEĞİL, YIKIMA YATIRIMDIR”



Yontar, projeye karşı olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Bu proje doğaya değil, yıkıma yatırımdır. Deprem kuşağında bulunan, tarım, hayvancılık ve turizm gelirleriyle ayakta duran bu kente yapılacak en büyük kötülük yeni kimyasal tank artışlarıdır”

TÜM TRAKYA İÇİN RİSK UYARISI



Tekirdağ ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Yontar, projenin tüm Trakya bölgesini tehdit ettiğini belirtti.

Kimyasal depolama kapasitesindeki artışın çevresel ve toplumsal etkilerinin geniş bir coğrafyada hissedileceğine dikkat çekti.

“HALK HER GÜN ZEHİR SOLUYACAK”



Yontar, söz konusu artışın insan sağlığı üzerindeki etkilerine de değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu artışlar halkı her gün daha fazla zehir solumaya mahkûm edecektir. Biz toprak, tarım, hayvancılık diyoruz, siz kimyasal tank diyorsunuz. Biz doğa, turizm, yaban hayatı diyoruz, siz rüzgâr gülleri diyorsunuz. Biz sağlıklı yaşam, huzurlu hayat diyoruz, siz ekosistemi bozacak her türlü çalışmayı yapıyorsunuz. Toprağımıza, denizimize, geleceğimize hep birlikte sahip çıkmalıyız” dedi.