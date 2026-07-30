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CHP TBMM Grup yönetimi ve kurulları belirlendi. Partinin Meclis çalışmalarını ve idari koordinasyonunu yürütecek olan Grup Yönetim Kurulu'nda şu isimler yer aldı:

Hasan Öztürkmen (Gaziantep)

Ali Karaoba (Uşak)

Vecdi Gündoğdu (Kırklareli)

Jale Nur Süllü (Eskişehir)

Türker Ateş (Bolu)

Kadri Enis Berberoğlu (İstanbul)

Tahsin Becan (Yalova)

Sururi Çorabatır (Antalya)

Ali Fazıl Kasap (Kütahya)

GRUP DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Parti içi disiplin süreçlerini yönetecek olan Grup Disiplin Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

Ahmet Baran Yazgan (Edirne)

Barış Bektaş (Konya)

Aysu Bankoğlu (Bartın)

Mehmet Güzelmansur (Hatay)

Selma Aliye Kavaf (Manisa)

Gülizar Biçer Karaca (Denizli)

Cem Avşar (Tekirdağ)

Yüksel Mansur Kılınç (İstanbul)

Ömer Fethi Gürer (Niğde)

Denetçi Üyeler

Meclis çalışmalarında denetim faaliyetlerini yürütecek Denetçi Üyeliklere ise şu milletvekilleri getirildi:

Kadim Durmaz (Tokat)

Cevdet Akay (Karabük)

Öte yandan, Özgrü Özel liderliğindeki YENİ Parti'nin kuruluşunun ilan edilmesinin ardından CHP'de peş peşe istifalar yaşanmaya devam ediyor. İstanbul il yönetimi ve çok sayıda ilçe başkanlığından toplu ayrılıklar gelirken, Manisa, Denizli, Edirne, Zonguldak, Hatay ve İzmir başta olmak üzere birçok belediye başkanı ile parti yöneticisi YENİ Parti'ye katılacaklarını açıkladı. Ayrıca daha önce 264 eski CHP'li bakan ve milletvekili de partiden ayrılarak YENİ Parti'ye destek verdiğini duyurmuştu.