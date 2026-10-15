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"Resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırmak, örgüt kurmak ve dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ’in görevden uzaklaştırılmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanvekili seçimi bugün yapılacak.

Cumhur İttifakı'nın TBB başkanvekili adayı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu. YENİ Parti de bugün gerçekleştirilecek seçimde aday olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi belirledi.

CHP ise seçimde aday çıkarmama ve YENİ Parti'nin adayı Ünlüce'yi destekleme kararı aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK ve PM gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, TBB seçimine değindi.

"CHP OLARAK DESTEKLEMEYE KARAR VERDİK. BU FEDAKARLIĞI YAPIYORUZ"

TBB'de 860 delegeden 370'inin Cumhur İttifakı'nın, 246 CHP'nin, 135'inin ise Yeni Parti'nin olduğunu aktaran Sarı muhalefet partilerinin toplam delege sayısının 450 olduğunu bildirdi.

Muhalefetin ancak birlikte hareket ettiğinde seçimi kazanabileceğine işaret eden Sarı, bu konuda Yeni Parti ile arka kapı diplomasisi yürüttüklerini anlattı. Görüşmelerde kendilerinin gösterdiği adayı Yeni Parti'nin kabul etmediğini, CHP'nin ise Yeni Parti'nin önerdiği adayı kabul ettiğini dile getiren Müslim Sarı, "En fazla üye CHP'de olmasına, bütün bu işbirliği önerilerimiz reddedilmesine rağmen biz 'burası AKP'ye geçmesin' diye aday çıkarmamaya karar verdik. Biz Yeni Parti'nin önerdiği Ayşe Ünlüce'yi Belediyeler Birliği seçiminde CHP olarak desteklemeye karar verdik. Bu fedakarlığı yapıyoruz." dedi.

TUTUKLANMASININ ARDINDAN, GÖREVİNDEN DE UZAKLAŞTIRILDI

5 Haziran 2024'te yapılan seçim ile TBB'nin 6'ncı başkanı, o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olan Ekrem İmamoğlu seçilmişti. İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun yerine 2 Ocak 2025'te yapılan toplantıda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanvekili seçildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geçen hafta tutuklanmasının ardından, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılmıştı.