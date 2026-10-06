Kaynak: ANKA

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mersin Adliyesi önünde yaptığı açıklamada İstanbul, Ankara ve Mersin'de beş belediye başkanına ilişkin yürütülen süreçleri farklı noktalarda takip ettiklerini söyledi. Sarı, açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün İstanbul’da, Ankara’da ve Mersin’de eş zamanlı olarak beş belediye başkanımızla ilgili yürütülen süreci üç farklı noktada takip ediyoruz. Bugün milletvekili arkadaşlarımızla beraber Mersin’deyiz. Aslında dört gündür buradayız. Bazı arkadaşlarımız dört gündür burada. Bütün adli süreçleri takip ettik. Bugün en son Yenişehir Belediye Başkanı tutuklandı, biliyorsunuz. Şu anda ilgili hâkimlikte hem Vahap Başkan’ın hem de Mezitli Belediye Başkanı’yla ilgili süreç devam ediyor. Henüz Mezitli süreci başlamadı. Dolayısıyla ondan sonra da Büyükşehir’e ilişkin bir süreç başlayacak. Öyle anlaşılıyor ki sabaha kadar sürecek bu süreç. İçerideki arkadaşlarımız en az dört saat daha bu sürecin devam edeceğini söylüyor. Biz sonuna kadar burada bekliyor olacağız.

Umutluyuz. Her türlü itirafçılığa rağmen, her türlü gizli tanıklığa rağmen, etkin pişmanlık süreçlerine rağmen biz burada hukuk sisteminin bir sınavdan geçtiğini düşünüyoruz. Davanın içeriğine baktığımız zaman, daha doğrusu dosyanın içeriğine baktığımız zaman, herhangi bir belediye başkanının tutuklanmasını gerektirecek bir içerik olmadığını görüyoruz. Bakın, içeriğin ne kadar suç teşkil ettiğine ilişkin bir tartışmanın dışında söylüyorum bunu. Hem yöntem olarak hem içerik olarak iki milyon insan tarafından seçilmiş bir belediye başkanının bu suçlamalarla ve doğru dürüst deliller olmadan tutuklanıyor olmasını biz kabul edemiyoruz. Biz hiç kimse yargılanmasın demiyoruz. Kimse yargıdan muaf kalsın demiyoruz. Böyle bir talebimiz yok. Ama tıpkı fonla ilgili yolsuzluklarda olduğu gibi, orada nasıl insanlar adli kontrolle yargılanıyorlarsa belediye başkanlarımızın, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızın da herkesi eşit tartan bir hukuk sistemi karşısında bu şekilde yargılanması gerektiğini düşünüyoruz.

"YARGIYA HALA GÜVENİYORUZ"

Dolayısıyla ben şahsen hukukçu olmadığım halde, buradaki bütün tartışmaları takip eden, hukukçularla, hukukçu milletvekillerimizle ve buradaki avukatlarla görüşen biri olarak, dosyanın içeriğine tam hâkim olmamakla beraber, dosyada isnat edilen suçlara ve bu konudaki ifadelere baktığımda bir belediye başkanının tutuklu yargılanabileceğine ilişkin hiçbir şekilde ikna olmuş değilim. Dolayısıyla ilgili hakimin de böyle bir değerlendirme yapacağına inanıyorum. Bekleyişimiz burada. Bütün Mersin halkı burada, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü burada, çevre illerden gelmiş olan bütün partililerimiz, bütün vatandaşlarımız burada. Şuradan içeri girerken, 'Lütfen başkanımızı bize geri getirin.' diye yalvarma sesleri duydum ben.

Dolayısıyla ben inanıyorum. Her şeye rağmen umudumu kaybetmiş değilim. Bu sabah da olsa, yine beş saat önce yapmış olduğum açıklamada da söyledim, sabah da olsa ertesi güne de kalsa biz buradan başkanımızı, Vahap Başkanımızı alarak gitmek istiyoruz. Hep beraber evimize gidip huzurlu bir sabah geçirmek istiyoruz. Ailesi burada, Mersinliler burada. Herkes huzurlu bir biçimde sabah kahvaltısına oturduğunda Vahap Başkan da ailesiyle beraber kahvaltısına otursun istiyoruz, bekliyoruz. Dolayısıyla umudumuz var. Yargıya hala güveniyoruz. Yani 'Hala yargıçlar var.' diye umut etmek istiyorum. Tutuksuz yargılama talep ediyoruz."