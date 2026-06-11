Kaynak: Haber Merkezi

CHP'nin PM listesinde yer alan 27 ismin istifa etmesi sonrası yapılan PM toplantısı sonrası CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu.

Müslim Sarı’nın açıklamaları şöyle:

İstifaların muhatabı CHP Genel Merkezi değildir. Bütün istifalar 36. Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunulmalıdır. Bu işlemi Bölge Adliye Mahkemesi bir karar alarak kendi sisteminden ilan edecek. Parti Meclisi’nin kaç kişi kaldığının hiçbir önemi yoktur. Parti Meclisi kararlarını salt çoğunluğuyla almaya devam edecek. Olağan Kurultay takvimi oluşturma kararı aldık. Ancak Tedbir kararı nedeniyle takvim belirleyemiyoruz. Mevcut karar kesinleşmediği için bu tarihi öngöremiyoruz. Öngöremediğimiz bir tarih için kurultay tarihi belirleyemeyiz."

'BU SÜRECİ BİR SİYASİ MÜDAHALE OLARAK GÖRÜYORUZ'

Parti Meclisi'ne verilen istifalar yargı kararına direnmektir. PM'yi işlevsiz kılmaktır. Ancak PM işlemine devam edecek. Bu süreci bir siyasi müdahale olarak görüyoruz. Bu siyasi müdahaleden kurtulmanın tek yolunun Kurultay olduğunu düşünüyoruz. Biz bugün Parti Meclisi'nde Olağan Kurultay takvimi oluşturma konusunda karar aldık. Olağanüstü Kurultay olmamasının sebebi mahkeme kararından dolayı engel çıkmasıdır. Bu sebeple partiyi Kurultaysız bırakmamak için hem diğer arkadaşlarımızın hem de parti tabanımızın talepleri doğrultusunda bir Olağan Kurultay süreci başlatma niyetindeyiz. Biz bu süreci başlatacağız, mahkeme kararını bekleyeceğiz. Mahkeme karar verdiği gibi hemen Kurultay yapacağız. Böylece vakit kaybetmemiş olacağız.