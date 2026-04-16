Vatandaşla doğrudan temasın önceliklendirildiği program kapsamında mitinglere ağırlık verilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üyelerinin partinin hükümet programını anlatmak üzere mayıs ayında sahaya inmeleri kararlaştırıldı.

HÜKÜMET PROGRAMI ANLATILACAK

CHP'li kurmaylar, "İlk günden bu yana CHP kendi gündemini yaratamıyor diye eleştiriliyordu. Biz halkın gündemini konuşmaya çalışıyoruz. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üyelerimiz ve milletvekillerimizle sahaya inerek hükümet programını anlatacağız. Mitinglere de yaz boyu devam edeceğiz" dedi.