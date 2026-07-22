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Kaynak: DHA

Silivri Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Doruk Bulut sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikâp", "ihaleye fesat karıştırma", "nüfus ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında, Silivri CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut dün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Bulut'un evinde arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği bildirildi.

CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınmıştı.