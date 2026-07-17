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Kaynak: Haber Merkezi

Rize / ​Yücel Tanay / Yeniçağ



​Mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimle göreve gelen ve kendisini istemeyen Özgür Özel yanlısı il ve ilçe teşkilatlarına yönelik bir operasyon başlattı.

Kılıçdaroğlu'nun Rize il ve ilçelerinde başkanlık yapacak kendisine yakın yeni isimler bulmakta zorlandığı kulislere yansırken, operasyon kapsamında Rize’de görevden alma kararı uygulandı. Alınan kararla, Özgür Özel yanlısı olduğu bilinen CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ile Merkez İlçe Başkanı Necati Topaloğlu ve yönetimleri görevden alındı.

​Yaşanan bu gelişmenin ardından Rize’de yeni il ve merkez ilçe yönetiminin belirlenmesi için sürecin devam ettiği öğrenildi. Parti tarafından yapılacak resmi görevlendirmenin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.