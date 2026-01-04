Atatürk bir Türk milliyetçisi olduğunu CHP programına el yazısıyla da yazarak açıkça belirtmiştir.

Atatürk sadece savaş meydanlarında çarpışmamış, sadece devlet işleriyle uğraşmamış, bütün bunların arasında binlerce de kitap okumuştur. Üstelik bu okumalar üstünkörü değildir, ilgisini çeken satırların altını çizmiş, sayfa kenarlarını uzun çizgilerle ve çarpılarla işaretlemiştir. Bazen el yazısıyla “mühim”, “D(ikkat)” diye notlar düşmüş, bazen de yine el yazısıyla açıklamalar yazmıştır. Çoğu Çankaya Köşkü’nde ve Anıtkabir’de bulunan bu kitaplar Anıtkabir Derneği tarafından 20 cilt hâlinde yayınlanmıştır. Yayında Atatürk’ün işaretlediği bütün sayfaların fotoğrafları vardır.

Okunan kitaplar arasında TBMM matbaasında basılmış olan 1931 tarihli Cumhuriyet Halk Fırkası Nizamnamesi (Tüzüğü) ve Programı da vardır. Atatürk birkaç ayrı nüshayı okumuş, her birinde bazı yerleri işaretlemiştir. Kırmızı kapaklı program kitapçığının 31. sayfasının B fıkrasında “milliyetçilik” ilkesi açıklanmaktadır. Basılı metinde fıkra şöyledir:

“B) Fırka, terakki ve inkişaf yolunda ve beynelmilel temas ve münasebetlerde bütün muasır milletlere muvazi ve onlarla bir ahenkte yürümekle beraber Türk içtimai heyetinin hususi seciyelerini ve başlı başına müstakil hüviyetini mahfuz tutmayı esas sayar.”

Atatürk baştaki “fırka” kelimesinin üstünü çizmiş ve bir çıkma çizgisiyle satırın üstüne “Türk milliyetçiliği” notunu düşmüştür. Cümlenin sonundaki “-yı esas sayar” kelimelerinin üstünü de çizerek hemen yanına “ktır.” yazmıştır. Atatürk’ün müdahalesiyle metin şu şekli almıştır:

“B) Türk milliyetçiliği, terakki ve inkişaf yolunda ve beynelmilel temas ve münasebetlerde bütün muasır milletlere muvazi ve onlarla bir ahenkte yürümekle beraber Türk içtimai heyetinin hususi seciyelerini ve başlı başına müstakil hüviyetini mahfuz tutmaktır.”

Atatürk’ün CHP programına el yazısıyla düştüğü “Türk milliyetçiliği” notundan sonra hâlâ şüphesi olan var mı? Atatürk’ün bizzat kurduğu ve yönettiği CHP’nin vatan ve millet anlayışlarını da yine 1931 tarihli tüzükten aktaralım.

Yeşil kaplı nizamnamenin 29. sayfasındaki şu cümleyi Atatürk çember içine alarak vurgulamıştır:

“1 – Vatan, Türk milletinin eski ve yüksek tarihi ve topraklarının derinliklerinde mevcudiyetlerini muhafaza eden eserleri ile yaşadığı bu günkü siyasî sınırlarımız içindeki yurttur.”

“Vatan, hiçbir kayıt ve şart altında ayrılık kabul etmez bir küldür.”

sayfadaki şu cümle de Atatürk tarafından çember içine alınmıştır:

“2 – Millet, dil, kültür ve mefkûre birliği ile birbirine bağlı vatandaşların teşkil ettiği bir siyasî ve içtimaî heyettir.”

Atatürk’ün ve onun dönemindeki CHP’nin milliyetçi kimliği açıktır. CHP’nin şu andaki resmî sitesinde, bu kimlikten utanırcasına yer alan şu satırlar ise tuhaftır.

“1931, 1935, 1939 ve 1943 tarihli CHP programlarının girişinde vatan, millet ve devlet gibi başlıkların olması ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir. Bununla birlikte, söz konusu dönemde ulus ve devlet inşasının halen sürmekte oluşu gerçeği dikkate alındığında bu dönemdeki söylem ve uygulamaların bu amaçlara dönük program (yani yapılacak işler) dahilinde olduğu görülecektir.”

Atatürk dönemindeki vatan ve millet anlayışları “ulus ve devlet inşasının halen (1930’larda – ABE) sürmekte oluşu gerçeği”ne bağlanıyor. Asıl “şaşırtıcı” olan bu satırlardır. Ne yani? Vatan artık “bölünmez bir bütün” değil mi? Millet, “dil, kültür ve ülkü birliğine dayanan siyasi ve sosyal bir topluluk” değil mi? İster ortanın solu ister demokratik sol ister sosyal demokrat olunuz. Bütün bunlar vatan ve millet anlayışlarını değiştirmenin gerekçesi olabilir mi? Siz artık Türk milliyetçisi değil misiniz? Altı oktan biri de milliyetçilik değil mi? Vatan, millet ve devlet anlayışlarının bugünkü programlarda da yer almasının ne sakıncası var?