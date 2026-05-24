CHP PM, mutlak butlan kararının ardından Genel Merkez’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı. 5,5 saat süren toplantıda yol haritası ele alınırken kurmaylar, “Kurultaysız yönetim olmaz” mesajı verdi. Bayram sonrasına kadar kurultay tarihi açıklanmaması halinde ilk pazartesi imza sürecinin başlatılacağı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin 80 kişilik Parti Meclisi’ni (PM) CHP Genel Merkezi’nde toplantıya çağırdı. PM toplantısı saat 15.40’ta başladı, 19.10’da toplantıya ara verildi. Bir saatlik aranın ardından yeniden başlayan toplantı saat 22.10’da sona erdi. 5,5 saat süren toplantıda Özel ve yönetiminin, mutlak butlana karşı nasıl bir yol haritası izleyeceği masaya yatırıldı.

PM’DE MÜCADELE KARARLILIĞI

CHP kurmayları, sabah toplanan milletvekili grubundan farklı olarak PM üyelerinin de kararın tarafı ve mağduru olduğunu belirtti. Kurmaylar, “Milletvekillerini etkileyen bir karar değil bu ama PM’nin seçildiği kurultay iptal oldu. Bu yüzden toplantının vurgusu dayanışma ve mücadeleydi. Biz bir haksızlığa uğradık. Bunun için her platformda sesimizi duyuracak ve çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“ANKETLERDE İKTİDARA 4-5 PUAN FARK ATTIK”

Son kamuoyu araştırmalarında iki puanlık bir farkla oy oranının yüzde 35 görünmesi sonrası kararın gelebileceğini beklediklerini belirten kurmaylar, “Rakibimiz yüzde 30-31 görünüyordu. Fark 4-5 puana çıkmış durumda. Bu farkı bizim gördüğümüz gibi Erdoğan da görüyor. Bizim oyumuz yüzde 20’lerde olsaydı, mevcut düzen için risk teşkil etmiyor olsaydık bunlar olmazdı. Bu kararı partimizin iktidar yürüyüşüne giderken karşılaştığı sancı olarak görüyoruz. Bu acının, bu üzüntünün, sancının asıl nedeni bu” değerlendirmesini yaptı.

YENİ PARTİ SEÇENEĞİ MASADA MI

Yeni parti tartışması da PM toplantısında gündeme geldi. Kurmaylar, “Tartışmaların üstünü kapatıyoruz. CHP bizim baba ocağımız. Biz buna sahip çıkmakla mükellefiz. Bunun için vatandaş ve delege tarafından görevlendirildik. Sonuna kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Örneğin milletvekili grubunun toplanıp da bir hamle yapıp Grup Başkanı seçmesi bir mücadeledir. Yargıdan gelen haklarımızı kullanmamız bir mücadeledir. Sonuna kadar elbette kullanacağız” diye konuştu.

ÜYELERİN TEPKİSİ

CHP’nin 2 milyon üyesinin neredeyse tamamının “Kurultaysız parti yönetilmez” fikrinde olduğunu savunan kurmaylar, “Kiminle konuşsak bunu söylüyor. Vatandaş söylüyor, seçmen söylüyor, diğer partilerde siyaset yapanlar söylüyor. 38’inci Olağan Kurultayı iptal ettiler. Bundan önce hangi kurultayın delegelerini sayıyorlarsa saysınlar ama seçim olmadan olmaz” dedi.

ÖZEL, TÜM SÜRECİ ÖZETLEDİ

Genel Başkan Özel, PM toplantısında süreçle ilgili kendisinde olan tüm bilgileri üyelerle paylaştı, karar alındığı andan itibaren kimlerin aradığını, kimlerle görüştüğünü, kimlerin desteğini açıkladığını anlattı. Özel, toplantıda Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesinin içeriğinden de bahsetti. Kurmaylar, Özel’in her ne kadar “mazbatası iptal edilmiş bir Genel Başkan” olsa da motivasyonun ve kararlılığının yüksek olduğunu, mesaisini kesintisiz olarak genel merkezde geçirmeye devam ettiğini belirtti.

KURULTAY TARİHİ İÇİN BAYRAM SONRASINA KADAR SÜRE

Delege iradesi alınmadan Genel Başkanlık koltuğuna oturmanın bir gerçekliği olmadığını belirten kurmaylar, “Tüzükte açık hüküm var. Seçimli olağanüstü kongre için delegelerin yarısından bir fazlasının imzası gerekir. Şunu ilan edelim: Bayram sonrası ilk pazartesiye kadar ‘Şu tarihte kurultay var’ diye bir açıklama olmaz, bunun gereği yapılmazsa o pazartesi imza toplamaya başlarız. Yeterli sayının çok üstünde de imza toplarız. Yeter ki kimse bazı gerekçelerin arkasına sığınıp sandıktan kaçmasın. Biz bu parti içerisinde hiç kimsenin kırgınlık yaşamaması için, kapsayıcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreci bu kadar dikkatli, muntazam bir dille yönetmeye çalışıyoruz. Çünkü partinin bölünmemesi lazım. İktidarın hedefi, CHP'yi bölmek. Bu kararı da bunun için verdi.”

"BAVULU TOPLAYIP GİTMEYİZ"

Kurmaylar, "zorla çıkarma" durumuna karşı ise şunları söyledi:

“Umarız öyle bir şey olmaz. Kimse bu kadar hukusuz bir karar karşısında bavulumuzu toplayıp gitmemizi, burayı bomboş bırakmamızı beklemesin. İnsanların Türkiye'de demokrasiye olan inancını ve mücadelesini kırarasınız bunu yaparsanız. Size oy verenleri hayal kırıklığına uğratırsınız. Birileri de gelip İstanbul'daki gibi buraya girmek, o görüntüyü vermek istiyorsa bunu ilgililerine sormak lazım, 'Böyle bir şey istiyor musunuz' diye. Biz 'sandık' diyoruz. Bunun başka bir yolu yok.”

“BU BİR ÇÖKERTME OPERASYONU”

Kurmaylar, “5,5 saat süren PM toplantısından çıkan sonuç nedir” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Herkes meşruiyetten yana, herkes demokrasiden yana. Kimse saray entrikasını kabul etmiyor. Biz bunu böyle görüyoruz. Böylesi bir Türkiye'de, bu kadar bağımlı yargının olduğu bir durumda, bütün bunlar zamanlaması itibarıyla, her şeyiyle CHP'ye yönelik bir çökertme operasyonu. Bunun karşısında durma konusunda hepimiz hemfikiriz.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın saat 12.00'de partisinin genel merkezinde CHP’li 81 il başkanıyla bir araya gelecek.