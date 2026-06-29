Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Fındık hasadına sayılı günler kala serbest piyasadaki fiyat gerilemesi üreticiyi tedirgin ederken, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Fındık piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Torun, üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını belirterek devletin piyasaya müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.

Karadeniz ekonomisinin temel direklerinden biri olan fındığın milyonlarca insanın geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Torun, geçen yıl 330 liraya kadar yükselen serbest piyasa fiyatlarının bugün 170 lira seviyelerine kadar gerilemesini "izah edilemez" olarak değerlendirdi.

Fiyatlardaki düşüşün üreticiyi zor durumda bıraktığını belirten Torun, Toprak Mahsulleri Ofisi ile Fiskobirlik'in vakit kaybetmeden devreye girmesi gerektiğini söyledi. Alım politikalarının yeniden gözden geçirilmesini isteyen Torun, piyasanın birkaç büyük alıcının kontrolüne bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.

Hasat öncesi her yıl tartışma konusu olan rekolte tahminlerine de değinen Torun, açıklanacak rakamların bilimsel verilere dayanması gerektiğini ifade etti. Rekolte hesaplarının masa başında değil, sahada yapılmasının önemine işaret eden Torun, gerçekçi olmayan tahminlerin piyasayı olumsuz etkilediğini savundu.

Yıllardır gündemde bulunan Fındık Kanununun artık hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Torun, bu düzenlemenin hem piyasanın denetlenmesini sağlayacağını hem de üreticinin haklarını güvence altına alacağını belirtti. Artan üretim maliyetlerine rağmen düşük fiyatların kabul edilemez olduğunu ifade eden Torun, yeni sezonda çiftçinin aynı mağduriyeti yaşamaması gerektiğini kaydetti.

Açıklamasının sonunda hükümete çağrıda bulunan Torun, Karadenizli üreticinin yalnız olmadığını belirterek, fındığın gerçek değerini bulması ve üreticinin emeğinin korunması için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.