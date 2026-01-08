Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İzmir Buca Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Adıgüzel, Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin ciddi iddialar ve eleştiriler dile getirdi.

CEZAEVİNDE SAĞLIK ENDİŞESİ: AMELİYAT GÜNDEMDE

Geçmişte kan kanseri ve yumuşak doku tümörü tedavisi gören Mehmet Murat Çalık’ın, son dönemde boynunda tespit edilen lenf bezine ilişkin yapılan tetkiklerin patolojik risk taşıdığı belirtildi. İğne biyopsisinin tanı için yeterli olmaması nedeniyle, lenf bezinin tamamen çıkarılarak incelenmesine karar verildi. Çalık’ın yeniden muayene edilmesi ve ameliyat ihtimalinin değerlendirilmesi bekleniyor.

“İNSANİ AÇIDAN KABUL EDİLEMEZ”

Mustafa Adıgüzel, bağışıklık sistemi zayıflamış ve enfeksiyonlara açık bir hastanın cezaevi koşullarında tutulmasının insan haklarına aykırı olduğunu savundu. Mevcut şartların, Çalık’ın sağlık risklerini daha da artırdığına dikkat çekti.

AİLENİN BEKLEYİŞİ: SOSYAL BOYUT

Açıklamada, Çalık’ın annesinin ve ailesinin yaklaşık altı aydır cezaevi önünde beklediği hatırlatıldı. Her sağlık sorununun aile için de ayrı bir travmaya dönüştüğü belirtilirken, yaşanan sürecin yalnızca tutukluyu değil, ailesini de derinden etkilediği vurgulandı.

TIBBİ SÜREÇTE ÇELİŞKİLİ RAPORLAR İDDİASI

Bir hekim olarak konuştuğunu ifade eden Adıgüzel, bazı sağlık raporlarında çelişkiler bulunduğunu ileri sürdü. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tetkiklerde kan ve bağışıklık değerlerinin düşük çıkmasına rağmen, İzmir Şehir Hastanesi’nde tekil bazı sonuçlar üzerinden “normal” raporu düzenlendiğini iddia etti.

Adıgüzel ayrıca, Adli Tıp Kurumu’nun, hastayı yeniden muayene etmeden daha önce görüş bildirmiş bir hekimi tekrar bilirkişi olarak görevlendirmesini eleştirdi. Bu durumun hem tıbbi etik hem de kamu vicdanı açısından sorunlu olduğunu söyledi.

“RAPOR GARANTİLİ HASTANE” ELEŞTİRİSİ

İzmir Şehir Hastanesi’ne yönelik eleştirilerini sertleştiren Adıgüzel, şehir hastanelerinin “hasta garantisi” tartışmalarının ötesinde, “rapor garantisi” iddialarıyla anılır hale geldiğini öne sürdü. Mevcut lenf bezinin ultrason görüntülerine göre hastalığın yeniden aktif olma riski taşıdığını ve erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

HUKUKİ BOYUT: EV GÖZETİMİ ÇAĞRISI



Adıgüzel, Çalık’ın kaçma şüphesinin bulunmadığını, devam eden yargı sürecinin ev hapsi ya da sağlık gözetimi altında sürdürülebileceğini savundu. Tutukluluğun sürmesinin hukuki bir zorunluluk olmadığı ifade edilerek, cezaevi koşullarından çıkarılarak tedavisinin sağlanabileceği bir ortama alınması çağrısında bulunuldu.

VİCDAN VE İNSANLIK VURGUSU



Açıklamanın sonunda yetkililere seslenen Adıgüzel, siyasi hesapların bir insanın yaşam hakkının önüne geçmemesi gerektiğini belirtti. Ailenin talebinin bir ayrıcalık değil, yalnızca tedavi imkanlarına erişim ve yargı sürecinin insani koşullarda sürdürülmesi olduğunu söyledi.