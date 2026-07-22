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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



CHP Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Nilgün Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla görevden alındıklarını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Yılmaz, alınan kararın parti içi demokrasiye ve kadın delegelerin iradesine aykırı olduğunu savundu. 9 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen seçimde delegelerin oylarıyla göreve geldiklerini belirten Yılmaz, görev süreleri boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri doğrultusunda çalıştıklarını ifade etti.

MYK tarafından alınan görevden alma kararının sandıkta ortaya çıkan iradeyi yok saydığını öne süren Yılmaz, "Kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen sözde MYK toplantısında ben ve yol arkadaşlarım görevden alınmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, seçimle göreve gelen bir yönetimin masa başında alınan kararlarla görevden uzaklaştırılmasının CHP'nin örgüt kültürü ve parti içi demokrasi anlayışıyla bağdaşmadığı savunuldu. Yılmaz, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelinde demokrasi, seçim ve örgüt iradesi vardır. Seçimle gelen ancak seçimle gider." değerlendirmesinde bulundu.



Görevden alma kararının kadınların temsil hakkına müdahale niteliği taşıdığını ileri süren Yılmaz, kadın delegelerin oylarıyla oluşan iradenin yok sayılamayacağını belirtti. Açıklamada, "Kadın Kolları'nın iradesini belirleyecek olan kadınlardır. Kadın Kolları yöneticilerini kadın delegeler seçer." ifadelerine yer verildi.

Nilgün Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, açıklamalarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın yanında olduklarını belirterek, parti içi demokrasiye ve örgüt iradesine sahip çıkmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Yılmaz, açıklamasını, "Kadınların iradesi yok sayılamaz. Kadın Kolları'nın kararını kadınlar verir. Atamayla değil, seçimle gelen meşrudur. Seçimle gelen, ancak seçimle gider." sözleriyle tamamladı.